Минздрав: Новых заболевших корью в Нижегородской области не выявлено Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По состоянию на 13 апреля в медучреждения Нижегородской области не поступало новых обращений за медицинской помощью по факту заболевания корью. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном Минздраве.

Напомним, больного корью выявили в Нижегородской области в начале апреля. После этого в регионе был введён "красный" уровень готовности по заболеванию. С 1 апреля медорганизации переведены на специальный режим работы: в лечебных учреждениях усиливается контроль за ношением масок, вводится особый контроль за посещением родственниками отделений реанимации и интенсивной терапии.

Кроме того, влоть до конца года на территории Нижегородской области будут проводиться мероприятия по так называемой подчищающей иммунизации против кори - т.е. по устранению недостатков в плановой вакцинации.

Согласно информации, вакцинацию должны пройти ранее не привитые и не болевшие корью, а также привитые однократно дети и взрослые.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ №1 "О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории РФ" было принято 8 февраля 2023 года. Документ предполагает дополнительные мероприятия по увеличению охвата привитого населения.

Обязательная иммунизация будет проводиться среди населения, которое не получило прививок по общенациональному графику. Особое внимание уделяется представителям групп риска: трудовым мигрантам, вынужденным переселенцам и кочующему населению, не имеющему постоянного места жительства.

Так, всем иностранным гражданам, приезжающим на работу в Нижегородскую область, будет необходима обязательная вакцинация от кори. Эта мера будет действовать как минимум до конца 2023 года.

В нижегородском Минздраве напомнили, что моновакцина против кори для взрослых, а также комплексная вакцина "корь-краснуха-эпидемический паротит" для детей имеются во всех поликлиниках региона с достаточным запасом.

Ранее российские эксперты-инфекционисты предупреждали, что рост числа заболевших в стране может произойти в том числе на фоне сниженного иммунитета у населения из-за COVID-19.

Основной причиной вспышек медики называют снижение охватов плановой иммунизации против кори детей и взрослых, рост числа отказов от прививок. Подъём заболеваемости в мировых странах также создаёт риски осложнения эпидситуации по кори в России.

Как сообщает телеканал "360", карантин из-за вспышки кори объявили в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина. Студентов отправили на внеплановые каникулы до 16 апреля.

В Новосибирской области зафиксировали в общей сложности 105 случаев заболевания корью. В Свердловской области известно уже о 8 лабораторно подтверждённых случаях кори, ещё у 27 человек диагнозы проверяются.

СПРАВКА:

Корь – высоко контагиозная инфекция, передающаяся от больного человека к здоровому человеку воздушно-капельным путём. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Если у вас нет противокоревого иммунитета, то вероятность заболеть после встречи с человеком, болеющим корью, равняется почти 100%. Препаратов для специфического лечения кори не разработано. При этом её почти полностью можно предотвратить с помощью вакцинации в раннем возрасте. Для создания коллективного иммунитета необходим охват двухэтапной вакцинацией 95% детей.