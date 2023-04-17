Нижегородские легкоатлеты завоевали два "золота" на Всероссийских соревнованиях по метаниям в Сочи Спорт

Валерий Пронкин - в центре

В Сочи на стадионе СК "Юность" завершились Всероссийские соревнования по метаниям на призы А.А. Низамутдинова. Воспитанники нижегородской комплексной школы олимпийского резерва №1 стали победителями и призёрами этого чемпионата.

Как рассказали в департаменте спорта Нижнего Новгорода, турнир собрал взрослых легкоатлетов, юношей и девушек до 16 и до 18 лет, а также юниоров и юниорок до 20 и до 23 лет.

По итогам соревнований Иван Коптюх поднялся на третью ступень пьедестала в метании диска (юноши U 18 лет) с результатом 47.83 м.

У взрослых золотые медали завоевали Глеб Сидорченко - в метании диска с результатом 58.18 м, Валерий Пронкин - в метании молота с результатом 73.75 м.

Ранее сообщалось, что нижегородские легкоатлеты привезли 11 медалей со Всероссийских соревнований по метаниям.