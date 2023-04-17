Мемориальную доску герою Сергею Бусарову открыли в школе №24 Нижнего Новгорода Общество

В школе №24 Советского района Нижнего Новгорода открыли мемориальную доску ефрейтору Сергею Бусарову, погибшему в ходе спецоперации.

Как рассказали в районной администрации, на церемонию открытия пришли родственники нижегородца, его друзья и учащиеся школы №24.

Глава Советского района Александр Иванов отметил, что мемориальная доска будет напоминать каждому входящему в школу о том, что здесь учился герой, который пожертвовал собственной жизнью ради мирного неба.

Напомним, Сергей Бусаров посмертно был награждён Орденом Мужества. Награду вручили его родственникам в феврале этого года.