Мемориальную доску герою Сергею Бусарову открыли в школе №24 Нижнего Новгорода

В школе №24 Советского района Нижнего Новгорода открыли мемориальную доску ефрейтору Сергею Бусарову, погибшему в ходе спецоперации.
Как рассказали в районной администрации, на церемонию открытия пришли родственники нижегородца, его друзья и учащиеся школы №24.
Глава Советского района Александр Иванов отметил, что мемориальная доска будет напоминать каждому входящему в школу о том, что здесь учился герой, который пожертвовал собственной жизнью ради мирного неба.
Напомним, Сергей Бусаров посмертно был награждён Орденом Мужества. Награду вручили его родственникам в феврале этого года.
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