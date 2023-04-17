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Общество

Мемориальную доску герою Сергею Бусарову открыли в школе №24 Нижнего Новгорода

24 апреля 2023 18:54  [100] Общество

В школе №24 Советского района Нижнего Новгорода открыли мемориальную доску ефрейтору Сергею Бусарову, погибшему в ходе спецоперации.

Как рассказали в районной администрации, на церемонию открытия пришли родственники нижегородца, его друзья и учащиеся школы №24.

Глава Советского района Александр Иванов отметил, что мемориальная доска будет напоминать каждому входящему в школу о том, что здесь учился герой, который пожертвовал собственной жизнью ради мирного неба.

Напомним, Сергей Бусаров посмертно был награждён Орденом Мужества. Награду вручили его родственникам в феврале этого года.

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Теги:
Военные Память Школы
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