Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 февраля 2023 16:34  [33] Сотрудник АПЗ Андрей Мишагин стал получателем стипендии от Президента РФ
03 февраля 2023 16:22  [58] Родственникам жителя Нижнего Новгорода Сергея Бурасова вручили Орден Мужества
03 февраля 2023 15:57  [73] Учащиеся лицея №40 Нижнего Новгорода побывали на Арзамасском приборостроительном заводе
03 февраля 2023 15:19  [127] Поезд московского метро оформили в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
03 февраля 2023 15:07  [175] Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
03 февраля 2023 15:03  [120] Более 4 тысяч камер в Нижегородской области интегрировано в АПК "Безопасный город"
03 февраля 2023 14:42  [132] Нижегородским школам и педагогам вручили гранты в рамках конкурсов "Молодой педагог" и "Патриоты Нижнего"
03 февраля 2023 13:42  [184] Жилые дома и социальные объекты планируется построить на Гребном канале в рамках КРТ
03 февраля 2023 13:23  [411] Молоко с опасными бактериями выявили в Нижегородской области
03 февраля 2023 13:02  [141] Камеры начнут фиксировать нарушения правил остановки на площади Революции с 4 февраля
Общество

Родственникам жителя Нижнего Новгорода Сергея Бурасова вручили Орден Мужества

03 февраля 2023 16:22  [58] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Родственникам жителя Нижнего Новгорода Сергея Бурасова вручили Орден Мужества. Об этом сообщили в администрации Советского района.

Согласно информации, награду получила Елена Бусарова - мать ефрейтора, погибшего в ходе специальной военной операции.

Глава Советского района Сергей Колотов выразил благодарность матери солдата Елене Бусаровой за воспитание достойного гражданина своей страны. 

На церемонии вручения награды присутствовали военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов, педагоги Сергея из школы №24 и Нижегородского техникума отраслевых технологий.

В день рождения Сергея, 23 апреля, на фасаде его школы будет установлена мемориальная доска.

Ранее сообщалось, что также посмертно Орденом Мужества был награжден нижегородец Михаил Раку и Сергей Франко.

Кроме того, уроженец города Навашино Нижегородской области Роман Черёмухин награждён медалью "Золотая Звезда" за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции на Украине. А житель Нижнего Новгорода Жанайдар Сандыбаев награждён медалью "За отвагу"

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Награждение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
03 февраля 2023 15:07Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph