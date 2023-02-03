Родственникам жителя Нижнего Новгорода Сергея Бурасова вручили Орден Мужества Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Родственникам жителя Нижнего Новгорода Сергея Бурасова вручили Орден Мужества. Об этом сообщили в администрации Советского района.

Согласно информации, награду получила Елена Бусарова - мать ефрейтора, погибшего в ходе специальной военной операции.

Глава Советского района Сергей Колотов выразил благодарность матери солдата Елене Бусаровой за воспитание достойного гражданина своей страны.

На церемонии вручения награды присутствовали военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов, педагоги Сергея из школы №24 и Нижегородского техникума отраслевых технологий.

В день рождения Сергея, 23 апреля, на фасаде его школы будет установлена мемориальная доска.

Ранее сообщалось, что также посмертно Орденом Мужества был награжден нижегородец Михаил Раку и Сергей Франко.

Кроме того, уроженец города Навашино Нижегородской области Роман Черёмухин награждён медалью "Золотая Звезда" за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции на Украине. А житель Нижнего Новгорода Жанайдар Сандыбаев награждён медалью "За отвагу"