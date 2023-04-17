Глеб Никитин: "Сильные идеи для нового времени" – это прекрасная возможность предложить свою идею для развития страны" Общество

Нижегородская область - в числе лидеров по количеству заявок на форум "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Сильные идеи для нового времени" – это прекрасная возможность предложить свою идею для развития страны, получить профессиональную оценку этой идеи и ресурсы для её воплощения!", - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что нижегородцы уже предложили много интересных идей, например, открытие линии по переработке дикоросов для вовлечения сельских жителей в туризм, создание центров профориентации на базе региональных детских библиотек, запуск научно-творческой лаборатории народных художественных промыслов и многие другие.

Губернатор напомнил, что в топ-100 идей прошлого года вошли три нижегородских проекта: "Первая профессия — возможности будущего"; "Доброрубль" — система поощрения социальной активности жителей"; сервис самопроверок "Электронный инспектор".

"Нижегородцы всегда были сильны прорывными инициативами и умением воплощать в жизнь самые сложные задачи. Сейчас Россия нуждается в новых идеях для будущего развития. Это отличный шанс для каждого неравнодушного человека. Обязательно участвуйте!", - обратился к жителям региона Глеб Никитин.

Подать свою идею на форум "Сильные идеи для нового времени" можно до 26 апреля на крауд-платформе: идея.росконгресс.рф. Проекты принимаются по шести направлениям: "Национальная экологическая инициатива", "Национальная технологическая инициатива", "Национальная социальная инициатива", "Национальная кадровая инициатива", "Цифровые сервисы" и "Предпринимательство".