Музей глины открылся в Балахне в здании-ОКН Культура и отдых

Фото: Администрация Балахнинского муниципального округа

В Балахне открылся Музей глины, на экспозиции которого представлена история кирпичного, изразцового и гончарного промыслов на балахнинской земле.

Новый музей вошёл в Балахнинский музейный историко-художественный комплекс. Здесь будут проходить экскурсии, а также на регулярной основе будут организованы мастер-классы по изготовлению жбанниковской свистульки, росписи и гончарному делу.

Музей расположился в здании на улице Карла Маркса. Открытию предшествовали масштабные ремонтно-реставрационные работы.

Как рассказали в администрации Балахнинского муниципального округа, здание музея является объектом культурного наследия регионального значения и входит в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ.

Ранее сообщалось, что здание казармы гарнизонного батальона в Нижегородском кремле отреставрируют за 248,8 млн рублей. Там появятся лекторий, библиотека и выставочные залы.