Музей глины открылся в Балахне в здании-ОКН

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В Балахне открылся Музей глины, на экспозиции которого представлена история кирпичного, изразцового и гончарного промыслов на балахнинской земле.
Новый музей вошёл в Балахнинский музейный историко-художественный комплекс. Здесь будут проходить экскурсии, а также на регулярной основе будут организованы мастер-классы по изготовлению жбанниковской свистульки, росписи и гончарному делу.
Музей расположился в здании на улице Карла Маркса. Открытию предшествовали масштабные ремонтно-реставрационные работы.
Как рассказали в администрации Балахнинского муниципального округа, здание музея является объектом культурного наследия регионального значения и входит в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ.
Ранее сообщалось, что здание казармы гарнизонного батальона в Нижегородском кремле отреставрируют за 248,8 млн рублей. Там появятся лекторий, библиотека и выставочные залы.
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