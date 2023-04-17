Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
25 апреля 2023 13:27  [107] Музей глины открылся в Балахне в здании-ОКН
24 апреля 2023 15:04  [268] Выставка про Индию открылась в НГХМ
24 апреля 2023 13:14  [326] Выставка графики Михаила Дуцева откроется в Нижнем Новгороде 24 апреля
22 апреля 2023 10:56  [592] Массовые мероприятия предстоящим летом запланированы в малых городах Нижегородской области
21 апреля 2023 18:55  [1033] Программу массовых мероприятий на лето анонсировали в Нижнем Новгороде
21 апреля 2023 15:20  [718] Стала известна программа "Столицы закатов" в "Ракушке" Александровского сада
20 апреля 2023 14:02  [560] Кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдет в Кстове в конце мая
19 апреля 2023 14:15  [403] Цикл лекций "Жизнь в большом городе: экология современного мегаполиса" стартует в парке "Швейцария"
19 апреля 2023 12:22  [394] Концерт "Россини. Путешествие из Венеции в Неаполь" состоится в Пакгаузах на Стрелке 21 апреля
18 апреля 2023 16:50  [430] Два нижегородских музейных проекта получили гранты Фонда Потанина более чем на 5,5 млн рублей
Культура и отдых

Музей глины открылся в Балахне в здании-ОКН

25 апреля 2023 13:27  [107] Культура и отдых

Фото: Администрация Балахнинского муниципального округа

В Балахне открылся Музей глины, на экспозиции которого представлена история кирпичного, изразцового и гончарного промыслов на балахнинской земле.

Новый музей вошёл в Балахнинский музейный историко-художественный комплекс. Здесь будут проходить экскурсии, а также на регулярной основе будут организованы мастер-классы по изготовлению жбанниковской свистульки, росписи и гончарному делу.

Музей расположился в здании на улице Карла Маркса. Открытию предшествовали масштабные ремонтно-реставрационные работы.

Как рассказали в администрации Балахнинского муниципального округа, здание музея является объектом культурного наследия регионального значения и входит в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ.

Ранее сообщалось, что здание казармы гарнизонного батальона в Нижегородском кремле отреставрируют за 248,8 млн рублей. Там появятся лекторий, библиотека и выставочные залы.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахнинский район Музеи
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph