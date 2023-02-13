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Общество

Здание казармы гарнизонного батальона в Нижегородском кремле отреставрируют за 248,8 млн рублей

03 апреля 2023 13:19  [149] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Здание казармы гарнизонного батальона в Нижегородском кремле отреставрируют за 248,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, подрядчика на проведение работ в корпусе 10 (литера 2А) Нижегородского кремля ищет Нижегородский государственный художественный музей.

В здании, построенном в 1797—1806 годах, будет заменены окна и двери, отреставрирована центральная лестница, устроены гидро- и теплоизоляция.

На первом этаже здания планируется разместить кафе, гардероб, лекторий, библиотеку и зону отдуха, а на втором этаже будут обустроены выставочные залы.

Подрядчик будет определен 21 апреля, а работы должны завершиться в течение 13 месяцев со дня получения разрешения от органа охраны объектов культурного наследия.

Подготовительный период займет один месяц. Планируется, что работы завершается в мае 2024 года.

Напомним, о планах по размещению в 10 корпусе Нижегородского кремля выставочного пространства стало известно в 2021 году.

Ранее сообщалось, что более 250 млн рублей в течение двух лет направят на создание в казарме Нижегородского кремля выставочного пространства.

В 2020 года замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин заявлял, что большую часть Нижегородского кремля планируется сделать музейным пространством. 

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин также рассказывал, что областной парламент планирует переехать из Кремля.

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Теги:
Кремль Музеи
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