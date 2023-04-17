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Политика

Наталья Исаева покидает пост министра социальной политики Нижегородской области

25 апреля 2023 16:12  [62] Политика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Наталья Исаева покидает пост министра правительства Нижегородской области.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в правительстве региона, последним рабочим днем в этой должности для нее станет 26 апреля.

Отмечается, что решение Натальи Исаевой уйти из нижегородского правительства связано с личными обстоятельствами.

Новым министром социальной политики региона станет директор АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области", депутат Законодательного собрания региона Игорь Седых.

Парламентарий уже написал заявление о прекращении депутатских полномочий с 27 апреля и в настоящее время оформляет документы для назначения на должность в нижегородском правительстве.

Напомним, что Наталья Исаева была назначена министром социальной политики Нижегородской области в январе 2022 года. До этого она возглавляла министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.

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Теги:
Министерства Назначения Социальная сфера
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