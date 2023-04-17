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Общество

Проектный офис программы "ГосСтарт" откроется в Нижегородской области

25 апреля 2023 17:48  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Росмолодёжь при поддержке правительства Нижегородской области намерена создать в регионе проектный офис по реализации программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт". Об этом сообщили в министерстве кадровой политики региона.

Цель федерального проекта "ГосСтарт" - в повышении привлекательности работы в органах власти для молодёжи. Проект реализуется на основании поручения президента России, принятого по итогам заседания Госсовета РФ от 22 декабря 2022 г.

На заседании совета по развитию МСУ при президенте РФ Владимир Путин рассказал о проекте. Он отметил, что важно сделать муниципальную службу привлекательной для молодых, образованных, современных, инициативных людей.

"Мы работаем над этим. Например, стартовала программа сопровождения молодых служащих "ГосСтарт". В её основе – система стажировок, направленная на обмен опытом и развитие профессиональных компетенций", - отметил президент.

В министерстве кадровой политики региона пояснили, что программа призвана создать централизованный механизм вовлечения молодёжи на государственную и муниципальную службу, объединить молодых госслужащих страны в сообщество и разработать комплексную программу для их обучения и кадрового развития.

Это будет возможно благодаря запуску системы стажировок молодёжи в органах исполнительной власти и объединению в единую экосистему проектов в сфере государственного и муниципального управления для молодежи. Также планируется сформировать новые профстандарты к специальностям, по которым готовят управленческие кадры.

Ещё одна важная задача "ГосСтарта" - сформировать имидж госслужащего, основанный на духовно-нравственных ценностях.

В рамках проекта в 2023 году будут запущены и тематические программы: "ГосСтарт. Стажировки", "Мастерская государственной службы", "ГосСтарт. Диалог".

Кроме того, планируется создать центр наставничества и реализовать проект "Доброслужащий", который поможет создать в каждом регионе добровольческие движения из молодых госслужащих для реализации социальных проектов совместно с НКО.

Напомним, в ноябре 2022 года в Нижнем Новгороде прошёл форум молодых госслужащих "Госстарт", на который приехали около 500 участников из 42 регионов страны.

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Теги:
госслужба Молодежь
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