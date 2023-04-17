Глеб Никитин провел заседание комиссии Государственного совета РФ по теме "Экология и природные ресурсы" Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 апреля провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы". В заседании приняли участие первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РФ Константин Цыганов, заместитель министра экологии и природных ресурсов РФ Сергей Аноприенко, президент РСПП Александр Шохин, представители федеральных и региональных органов власти, профильного бизнеса.

Глеб Никитин отметил, что сейчас в Нижнем Новгороде проходит экологическая неделя, организованная в преддверии X Невского международного экологического конгресса. Тематика мероприятий в регионе связана с вторичными материальными ресурсами и переходом к экономике замкнутого цикла.

"Вопрос стратегически важный, идет в парадигме национальных целей, сформулированных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Это развитие отрасли вторичных ресурсов, повышение инвестиционной привлекательности. Без создания необходимой инфраструктуры и условий невозможно будет обеспечить снижение объемов захоронения отходов в два раза", - сказал Глеб Никитин.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в ходе заседания были рассмотрены предложения и опыт регионов по вторичному использованию отходов, включая меры по привлечению в отрасль инвестиций и поддержке инвесторов, а также по стимулированию раздельного сбора отходов.

Еще один вопрос, который был рассмотрен на заседании - ликвидация свалок на землях лесного фонда.

"На сегодняшний день на землях лесного фонда расположено немалое количество таких объектов. Это приносит вред окружающей среде и, разумеется, беспокоит местных жителей", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что комиссия Госсовета еще полтора года назад сформировала предложения по системному решению данной проблемы. Предлагается установить дату, после которой именно регионы будут отвечать, как административно, так и финансово за то, чтобы в лесах не появлялись новые свалки. Существующие предлагается постепенно ликвидировать с привлечением федеральных средств.

Также обсуждался актуальный вопрос пробелов и противоречий в законодательстве, необходимость доработки соответствующего законопроекта, который готовится к внесению на рассмотрение Государственной Думы РФ.