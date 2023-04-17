Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
25 апреля 2023 19:22  [28] Глеб Никитин провел заседание комиссии Государственного совета РФ по теме "Экология и природные ресурсы"
25 апреля 2023 16:12  [226] Наталья Исаева покидает пост министра социальной политики Нижегородской области
24 апреля 2023 19:43  [386] Глеб Никитин провёл рабочую встречу с губернатором Рязанской области Павлом Малковым
24 апреля 2023 16:45  [349] Владимир Путин поддержал предложения Андрея Турчака выравнять денежное довольствие и меры поддержки для всех участников СВО
21 апреля 2023 19:16  [1201] Эксперт-мониторинг событий с 14 по 21 апреля 2023 года от АНО "Минин-центр"
21 апреля 2023 18:34  [635] Глеб Никитин провел очередное заседание антитеррористической комиссии
21 апреля 2023 16:47  [678] Ольга Щетинина: "Лучшие практики Белоруссии в обращении с отходами будем применять в Нижегородской области"
21 апреля 2023 15:32  [553] Евгений Люлин принял участие в стратсесии Молодежного парламента в Сарове
21 апреля 2023 14:40  [580] Делегация Гордумы Нижнего Новгорода посетила с официальным визитом Бухару
21 апреля 2023 09:30  [542] Глеб Никитин: "Органы местного самоуправления играют огромную роль в жизни страны"
Политика

Глеб Никитин провел заседание комиссии Государственного совета РФ по теме "Экология и природные ресурсы"

25 апреля 2023 19:22  [28] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 апреля провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы". В заседании приняли участие первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РФ Константин Цыганов, заместитель министра экологии и природных ресурсов РФ Сергей Аноприенко, президент РСПП Александр Шохин, представители федеральных и региональных органов власти, профильного бизнеса.

Глеб Никитин отметил, что сейчас в Нижнем Новгороде проходит экологическая неделя, организованная в преддверии X Невского международного экологического конгресса. Тематика мероприятий в регионе связана с вторичными материальными ресурсами и переходом к экономике замкнутого цикла.

"Вопрос стратегически важный, идет в парадигме национальных целей, сформулированных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Это развитие отрасли вторичных ресурсов, повышение инвестиционной привлекательности. Без создания необходимой инфраструктуры и условий невозможно будет обеспечить снижение объемов захоронения отходов в два раза", - сказал Глеб Никитин.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в ходе заседания были рассмотрены предложения и опыт регионов по вторичному использованию отходов, включая меры по привлечению в отрасль инвестиций и поддержке инвесторов, а также по стимулированию раздельного сбора отходов.

Еще один вопрос, который был рассмотрен на заседании - ликвидация свалок на землях лесного фонда.

"На сегодняшний день на землях лесного фонда расположено немалое количество таких объектов. Это приносит вред окружающей среде и, разумеется, беспокоит местных жителей", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что комиссия Госсовета еще полтора года назад сформировала предложения по системному решению данной проблемы. Предлагается установить дату, после которой именно регионы будут отвечать, как административно, так и финансово за то, чтобы в лесах не появлялись новые свалки. Существующие предлагается постепенно ликвидировать с привлечением федеральных средств.

Также обсуждался актуальный вопрос пробелов и противоречий в законодательстве, необходимость доработки соответствующего законопроекта, который готовится к внесению на рассмотрение Государственной Думы РФ.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Правительство РФ Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph