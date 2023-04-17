Нижегородский НОЦ с 2019 года привлек почти 1 млрд рублей на научные разработки Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) за время своей работы, с 2019 года, привлек на научные разработки почти 1 млрд рублей. Об этом сообщил директор Нижегородского НОЦ и управляющей компании ИНТЦ "Квантовая долина" Тимур Халитов.

По его словам, регион участвует практически во всех федеральных проектах, направленных на создание благоприятных условий для научных исследований и опытно-конструкторских работ.

Поддержка высокотехнологичных проектов в Нижегородской области осуществляется от лабораторий при университетах до получения налоговых льгот инновационными стартапами.

Так, Нижегородский НОЦ является оператором собственного грантового конкурса инновационных проектов. По нему было профинансированного больше 50 разработок на общую сумму более 200 млн рублей. Также аналитики научно-образовательного центра предоставляют участникам консорциума услуги по подготовке бизнес-планов, заявок на федеральные грантовые конкурсы, обзоров рынка и других материалов. Это позволило привлечь больше 800 млн рублей в сферу инноваций как в качестве инвестиций от частного бизнеса, так и через победы в грантовых конкурсах.

Объем работ, выполненных участниками центра и завершившихся созданием опытных образцов, увеличился на 17 процентов за два года. В 2022 году было внедрено в производство 413 передовых технологий, что превышает показатель за 2020 год почти в пять раз. Организации-участники создали 728 новых рабочих мест, а доля новой и усовершенствованной выпускаемой ими продукции составила 65 процентов.

Тимур Халитов также напомнил, что до 2026 года планируется открытие первых корпусов "Квантовой долины", куда смогут заехать ее резиденты.

Нижегородская область является одним из инновационных центров России. По данным Росстата, она занимает четвертое место среди регионов страны по численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, а также четвертое место по объему внутренних затрат на научные исследования и разработки. По затратам организаций на инновационную деятельность регион находится на пятом месте в стране.

"Инновационная активность и научные исследования стали важной частью политики импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета. Правовая поддержка этой деятельности осуществляется законодателями в тесном сотрудничестве с региональным правительством. Наука и бизнес, внедрение прикладных разработок являются одними из самых перспективных направлений экономического развития. Вместе с исполнительной властью мы работаем над тем, чтобы стимулирование их активности было не разовой акцией, а системным, глубоко продуманным комплексом налоговых льгот и преференций с долгосрочным эффектом", - прокомментировал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что еще четыре компании присоединились к нижегородскому ИНТЦ "Квантовая долина".