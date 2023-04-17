Нижегородская область и Кот-д'Ивуар планируют сотрудничество в различных сферах Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область и Республика Кот-д'Ивуар планируют сотрудничество в различных сферах.

Об этом сообщила директор департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева по итогам встречи с иностранной делегацией в Торгово-промышленной палате Нижегородской области.

Она отметила, что сотрудничество со странами африканского континента является приоритетным направлением для Нижегородской области.

На встрече в ТПП региона обсуждались планы по взаимодействию партнерства в сферах строительства, образования, сельского хозяйства.

"В Нижегородской области, в частности, используют каучук ивуарийского производства, а Сормовская кондитерская фабрика применяет при выпуске шоколада какао-бобы, которые поставляются из Кот-д'Ивуара. Но на этом сотрудничество не заканчивается. У нас есть огромный потенциал для развития взаимоотношений, в том числе в культурно-образовательной сфере. Нижегородская область считается одним из ведущих образовательных центров России. На данный момент в регионе обучается более шести тысяч иностранных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2022-2023 учебном году в вузах Нижегородской области обучались 16 граждан Республики Кот-д’Ивуар", - рассказала Ольга Гусева.

Ранее сообщалось, что представители предприятий из Республики Кот-д’Ивуар обсудили вопросы сотрудничества с нижегородскими компаниями.