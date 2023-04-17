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Общество

Около 143 млн рублей было выделено на соцподдержку льготников Нижнего Новгорода в 2022 году

26 апреля 2023 13:34  [43] Общество

Около 143 млн рублей было выделено на соцподдержку отдельных категорий граждан Нижнего Новгорода в 2022 году. Выплаты были направлены адресно для 40 тысяч горожан, среди которых дети из многодетных и малообеспеченных семей, молодые семьи, а также лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев в рамках своего отчёта перед депутатами.

На организацию временной занятости подростков было выделено 4,5 млн рублей - это позволило организовать для них 350 дополнительных рабочих мест в летний период.

"Временное трудоустройство подростков позволяет отвлечь их от "улицы", опасного времяпровождения", - подчеркнул глава города.

Особое внимание уделялось пожилым горожанам, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны. Социальная поддержка оказывалась, начиная от помощи в решении каких-то бытовых вопросов, и заканчивая проведением ежегодных городских мероприятий.

Ещё одно направление социальной поддержки – обеспечение питанием детей до 3-х лет. Так, более 5 тысяч детей льготных категорий ежедневно получают бесплатное питание на 48 молочно-раздаточных пунктах.

Кроме того, родители почти 9 тысяч детей самостоятельно покупают продукцию "Молочной кухни". Относительно 2020 года количество таких детей увеличилось почти на 30%.

"Такая востребованность выпускаемой продукции подтверждает её высокое качество", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

При этом объём выпуска продукции, которая поставляется в муниципальные школы и детские сады за последние три года увеличился с 30 до 250 тысяч порций в месяц.

Кроме того, по словам мэра, в 2022 году более 176 тысяч детей было охвачено организованными формами занятости, отдыха и оздоровления. Почти 4 тысячи детей летом отдохнули в загородных лагерях на базе МУ "Надежда", включая военно-патриотический лагерь "Хочу стать десантником".

Также Юрий Шалабаев отметил ещё одно знаковое событие прошлого года - открытие нового манежа на базе зооцентра "Надежда", в котором конным спортом занимаются почти 300 ребят, в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья.

"Новый манеж был построен в соответствии с международными стандартами, он втрое больше предыдущего и сможет вместить для занятий конным спортом, как минимум, вдвое больше детей", - сказал глава Нижнего Новгорода.

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Теги:
Социальная сфера Юрий Шалабаев
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