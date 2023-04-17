"Выкса - фестиваль-2023" состоится в конце июня - начале июля Культура и отдых

"Выкса - фестиваль - 2023" пройдет с 23 по 25 июня и с 30 июня по 2 июля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ОМК.

Согласно информации, мероприятие состоится при поддержке фонда "ОМК-Участие".

В программу фестиваля вошли музыкальные концерты и перфомансы, театральные лаборатории, инклюзивные мастерские, паблик-арт и образовательные проекты, заработают собственные медиа. Арт-директор фестиваля этого года – художник и куратор Катя Бочавар выбрала тему "Все включено". Тема подчеркивает миссию проекта, который был создан, чтобы включить Выксу в культурный контекст всей страны, а жителей города – в создание новой культуры и самого фестиваля. Купить билеты на фестиваль можно будет на сайтах "Яндекс.Афиша" и самого фестиваля. Для выксунцев посещение фестиваля – бесплатное.

В первые выходные состоится концерт лучших инди-музыкантов России. Видеоряд сделают сами жители города - на основе трехмерных изображений городских скульптур. Концерт, который будет состоять из танцевальных хитов и лиричных композиций, пройдет на Площади металлургов.

Также в первые дни фестиваля Выксе представят скульптуру, которую изготовит победитель опен-колла фестиваля. Имя финалиста станет известно в конце апреля, его выберут из более 30 заявок, которые уже поступили организаторам.

"Пустой пьедестал", созданный для фестиваля американским архитектором Чарльзом Ренфро, переедет на набережную Верхневыксунского пруда и станет "Поэтическим пьедесталом", где будет разворачиваться «Поэтический слэм». «Битвы поэтов» будут курировать известные драматурги Андрей Родионов и Екатерина Троепольская. Открытый конкурс на участие в слэме будет объявлен в мае.

Во вторые фестивальные выходные на выксунском стадионе "Авангард" композитор Олег Гудачев и Московский ансамбль современной музыки исполнят вдохновленное Выксой произведение в неожиданной аранжировке: вторить оркестру будут сотни машин выксунского сообщества "Автозвук".

Выставка художников арт-резиденции "Выкса" в строящемся кафе "Оранжерея" на территории будущего "Шухов парка" покажет наиболее яркие работы, созданные в Выксе. "Выксатека" расскажет посетителям о наиболее известных арт-объектах города прошлого и настоящего.

Развитие инклюзии и равных возможностей в культуре для всех также станет одной из главных тем фестиваля. На мероприятии будут представлены новые инклюзивные проекты с участием современных художников, целью которых станет включение всех жителей города в создание новой культуры и самого фестиваля, а самой Выксы – в культурный контекст всей страны.

Также на "Выкса-фестивале" состоятся полюбившиеся зрителям спектакли-променады "По углам", "По домам", "По цехам", на пирсе Верхневыксунского пруда инструкторы проведут спортивные занятия для всех желающих. Также будет организована ярмарка.