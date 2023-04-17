Программа "Столицы закатов" в "Ракушке"
ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
26 апреля 2023 14:47  [67] "Выкса - фестиваль-2023" состоится в конце июня - начале июля
25 апреля 2023 13:27  [291] Музей глины открылся в Балахне в здании-ОКН
24 апреля 2023 15:04  [367] Выставка про Индию открылась в НГХМ
24 апреля 2023 13:14  [407] Выставка графики Михаила Дуцева откроется в Нижнем Новгороде 24 апреля
22 апреля 2023 10:56  [620] Массовые мероприятия предстоящим летом запланированы в малых городах Нижегородской области
21 апреля 2023 18:55  [1146] Программу массовых мероприятий на лето анонсировали в Нижнем Новгороде
21 апреля 2023 15:20  [768] Стала известна программа "Столицы закатов" в "Ракушке" Александровского сада
20 апреля 2023 14:02  [586] Кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдет в Кстове в конце мая
19 апреля 2023 14:15  [409] Цикл лекций "Жизнь в большом городе: экология современного мегаполиса" стартует в парке "Швейцария"
19 апреля 2023 12:22  [401] Концерт "Россини. Путешествие из Венеции в Неаполь" состоится в Пакгаузах на Стрелке 21 апреля
Культура и отдых

"Выкса - фестиваль-2023" состоится в конце июня - начале июля

26 апреля 2023 14:47  [67] Культура и отдых

"Выкса - фестиваль - 2023" пройдет с 23 по 25 июня и с 30 июня по 2 июля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ОМК.

Согласно информации, мероприятие состоится при поддержке фонда "ОМК-Участие".

В программу фестиваля вошли музыкальные концерты и перфомансы, театральные лаборатории, инклюзивные мастерские, паблик-арт и образовательные проекты, заработают собственные медиа. Арт-директор фестиваля этого года – художник и куратор Катя Бочавар выбрала тему "Все включено". Тема подчеркивает миссию проекта, который был создан, чтобы включить Выксу в культурный контекст всей страны, а жителей города – в создание новой культуры и самого фестиваля. Купить билеты на фестиваль можно будет на сайтах "Яндекс.Афиша" и самого фестиваля. Для выксунцев посещение фестиваля – бесплатное.

В первые выходные состоится концерт лучших инди-музыкантов России.  Видеоряд сделают сами жители города - на основе трехмерных изображений городских скульптур. Концерт, который будет состоять из танцевальных хитов и лиричных композиций, пройдет на Площади металлургов.

Также в первые дни фестиваля Выксе представят скульптуру, которую изготовит победитель опен-колла фестиваля. Имя финалиста станет известно в конце апреля, его выберут из более 30 заявок, которые уже поступили организаторам.

"Пустой пьедестал", созданный для фестиваля американским архитектором Чарльзом Ренфро, переедет на набережную Верхневыксунского пруда и станет "Поэтическим пьедесталом", где будет разворачиваться «Поэтический слэм». «Битвы поэтов» будут курировать известные драматурги Андрей Родионов и Екатерина Троепольская. Открытый конкурс на участие в слэме будет объявлен в мае.  

Во вторые фестивальные выходные на выксунском стадионе "Авангард" композитор Олег Гудачев и Московский ансамбль современной музыки исполнят вдохновленное Выксой произведение в неожиданной аранжировке: вторить оркестру будут сотни машин выксунского сообщества "Автозвук". 

Выставка художников арт-резиденции "Выкса" в строящемся кафе "Оранжерея" на территории будущего "Шухов парка" покажет наиболее яркие работы, созданные в Выксе. "Выксатека" расскажет посетителям о наиболее известных арт-объектах города прошлого и настоящего.

Развитие инклюзии и равных возможностей в культуре для всех также станет одной из главных тем фестиваля. На мероприятии будут представлены новые инклюзивные проекты с участием современных художников, целью которых станет включение всех жителей города в создание новой культуры и самого фестиваля, а самой Выксы – в культурный контекст всей страны.  

Также на "Выкса-фестивале" состоятся полюбившиеся зрителям спектакли-променады "По углам", "По домам", "По цехам", на пирсе Верхневыксунского пруда инструкторы проведут спортивные занятия для всех желающих. Также будет организована ярмарка.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph