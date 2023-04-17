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Пропавшего мальчика в Борском районе нашли живым

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Пропавший 13-летний Женя Харламов в Борском районе найден живым. Об этом сообщили в нижегородском ПСО "Волонтёр".

Других подробностей поиска пока не приводится.

Напомним, что 13-летний мальчик ушел из дома в поселке Большеорловское Борского района 25 апреля и назад не вернулся. В результате были объявлены сборы добровольцев на поиски ребенка, его искали всю ночь.

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