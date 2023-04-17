Движение транспорта перекроют на участке улицы Батумской в Нижнем Новгороде до 12 мая

Движение транспорта на участке улицы Батумской будет перекрыто с 6.00 29 апреля до 22.00 12 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, проезд перекроют в районе дома №122 по проспекту Гагарина на пересечении с трамвайными путями из-за ремонтных работ.
"На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам", - отметили в профильном департаменте мэрии.
Водителям рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что схема движения транспорта изменится из-за ремонта на участке по улице Сергея Акимова.
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