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Общество

Движение транспорта перекроют на участке улицы Батумской в Нижнем Новгороде до 12 мая

26 апреля 2023 16:32  [71] Общество

Движение транспорта на участке улицы Батумской будет перекрыто с 6.00 29 апреля до 22.00 12 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, проезд перекроют в районе дома №122 по проспекту Гагарина на пересечении с трамвайными путями из-за ремонтных работ.

"На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам", - отметили в профильном департаменте мэрии.

Водителям рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что схема движения транспорта изменится из-за ремонта на участке по улице Сергея Акимова.

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Теги:
Ремонтные работы Транспорт
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