Более миллиона цветущих растений высадят в Нижнем Новгороде в этом году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Более 1 млн растений будет высажено в цветниках Нижнего Новгорода этой весной в рамках месячника по благоустройству. Об этом рассказали в департаменте благоустройства.

Ранее Юрий Шалабаев сообщил о том, что более 30 тысяч кв. м цветников на более чем 160 объектах будет разбито в Нижнем Новгороде в этом году. В соответствии с погодными условиями и с агрономическими требованиями однолетние растения начали высаживать только в конце апреля чтобы растения не погибли из-за заморозков.

При этом многолетники, например, тюльпаны прекрасно пережили зиму и уже распускаются. Райадминистрации контролируют работу подрядчиков по высадке и своевременному уходу.

В департаменте также рассказали, что город украсят белые, синие, фиолетовые, розовые, красные, пурпурные, зелёные, лимонные, малиновые, сиреневые, оранжевые, желтые цветы агератум, алиссум, антуриум, бальзамин, различные виды бегоний и петуний, колеус, кохия, лобелия и другие.

В Нижегородском районе появится 6726 кв. м цветников в сквере на площади Минина и Пожарского, в сквере М.А.Горького, на Театральной площади, у дома №1 по ул. Минина, в мемориальных зонах в скверах им. Жукова и им. генерал-майора Ракутина, в сквере на Яблоневой, а также у обелисков на улице Большой Перекрёстной и в деревне Новой. Цветы появятся и на центральных улицах Горького, Студёной, Славянской, Большой Покровской, Рождественской, Минина, Нижне-Волжской и Верхне-Волжской набережных.

Канавинский район украсят 78 клумб, которые расположатся на видовых и прогулочных местах. Так, тюльпаны уже распускаются на площади Ленина у Дома книги, на Стрелке, в сквере им. Григорьева, возле крупных транспортных развязок. Цветочное оформление появятся на улицах Бетанкура, Октябрьской Революции, Карла Маркса, Керченской, Сергея Есенина, в сквере по Ярмарочному проезду, в сквере у ДК им. Ленина, а также вдоль набережной на пл. Ленина и в зоне отдыха "Берёзовая роща.

В Автозаводском районе будет высажено более 267 тысяч многолетних и однолетних цветов. Цветники общей площадью 8145 кв.метров разобьют по 48 адресам: у обелисков погибшим воинам-автозаводцам, на проспектах Молодёжном, Ленина, Ильича, Южном шоссе, улицах Дьяконова, Героя Смирнова, Переходникова, Львовской, Аркадия Гайдара, Веденяпина, Плотникова и в сквере Славы.

В Сормовском районе цветочные клумбы общей площадью около 5 тысяч кв.м обустроят в скверах на бульваре Юбилейном, у кинотеатра "Ракета", "Дружба" на ул. Исполкома, на пл. Славы, в сквере им. Рязанова, на станции Варя, на пр.Кораблестроителей, а также на улицах Телеграфной, Большевистской, бульваре Победы.

В Приокском районе планируется обновить 14 цветников общей площадью более 1,7 тысяч кв. метров на привычных для всех приокчан клумбах например, на Мызе и у остановки "Площадь Жукова".

В Московском районе цветник в форме звезды разобьют в сквере им. Маршала Казакова. У мемориала Славы погибшим заводчанам на ул.Чаадаева появятся цветочные вазоны. Всего в районе планируется обустроить 23 цветника на общей площади 1864 кв. м.

Советский район украсят около 100 тысяч растений различных сортов. Цветы появятся на благоустроенных пространствах, территории парков, скверов, мемориальных местах, а также на центральных улицах: Ванеева, Васюнина, Бекетова, Н.Сусловой, площади Лядова, проспекте Гагарина.

В Ленинском районе цветники общей площадью 5,5 тысяч кв. м разобьют на 11 объектах.