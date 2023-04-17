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Общество

Компания "Технополис-С" из Санкт-Петербурга высадила аллею сирени на Сортировке

26 апреля 2023 19:17  [79] Общество

Компания из Санкт-Петербурга "Технополис-С" - подрядчик Нижегородского водоканала - внесла свой вклад в озеленение Нижнего Новгорода.

В рамках общегородского субботника представители компании высадили аллею сирени в микрорайоне Сортировочном. Она расположилась на улице Архангельской. Причём саженцы "Технополис-С" закупил на собственные средства, подчеркнули в пресс-службе Нижегородского водоканала.

Руководитель проекта компании Дмитрий Багин рассказал, что "Технополис-С" уже не первый год реализует в Нижнем Новгороде целый ряд довольно крупных инфраструктурных проектов. Сейчас по заказу АО "Нижегородский водоканал" ведутся работы по санации коллекторов в Канавинском и Нижегородском районах.

"В этом году мы решили присоединиться к общегородскому субботнику в Нижнем Новгороде и высадить аллею из кустов сирени. Для нашей компании очень важно видеть Нижний Новгород красивым, современным и благоустроенным. Поэтому помимо тех инженерных работ, которые мы выполняем, решили внести свой вклад и в его озеленение. Надеюсь, что аллея, которую мы создали сегодня, будет радовать жителей города не один десяток лет", - отметил Дмитрий Багин.

Напомним, что 21 апреля сотрудники "Нижегородского водоканала" и АО "Теплоэнерго" провели совместный субботник, на который вышли около 600 представителей обеих организаций.

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Теги:
Водоканал Городское хозяйство Субботник
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