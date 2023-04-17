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Сотрудники нижегородских "Водоканала" и "Теплоэнерго" приняли участие в традиционном субботнике

24 апреля 2023 16:06  [109] Общество

Сотрудники нижегородских "Водоканала" и "Теплоэнерго" приняли участие в традиционном субботнике на объектах предприятий.

Так, "Водоканал" провёл уборку на водопроводной станции "Малиновая гряда", Слудинской, Ново-Сормовской водопроводной станциях, Нижегородской станции аэрации, а также на водопроводных, канализационных насосных станциях и прилегающей к ним общегородской территории. В субботнике приняли участие более 250 сотрудников предприятия.

"Субботник - это традиционное для нас мероприятие, которое позволяет не только навести порядок, но и всех нас сплотить такой большой и дружной работой. Персонал и Нижегородского водоканала, и Теплоэнерго с огромным желанием откликнулся на призыв принять в нём участие. И сегодня каждый на своем участке делает наши производственные объекты и прилегающую общегородскую территорию более уютными", - рассказал генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" и АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

В рамках субботника на Слудинской водопроводной станции выполнили уборку территории, обновление покраски объектов уличной инфраструктуры, разбивку клумб, сборку деревянных ограждений, высадку деревьев и кустарников.

Помимо уборки собственных территорий "Водоканал" и "Теплоэнерго" приступили к восстановлению благоустройства на участках зимних ремонтов. Данные работы продлятся до начала июня.

 

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Теги:
Водоканал Субботник Теплоэнерго
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