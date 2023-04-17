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Общество

Бесплатный скрининг молочной железы организуют в НОКОД 13 и 14 мая

26 апреля 2023 19:55  [177] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Областной онкодиспансер и "Движение против рака" 13 и 14 мая организуют акцию, в рамках которой нижегородки смогут бесплатно пройти скрининг рака молочной железы. Об этом проинформировали в региональном Минздраве.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта "Борьба с онкозаболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

Согласно информации, в рамках скрининга жительницы Нижегородской области смогут пройти осмотр врача-онколога-маммолога, а УЗИ-исследование молочных желез или маммографии. Если появятся показания - то пациенте предложат провести биопсию.

Как рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик Гусейнов, в ходе акции также будет проведено исследование на тему наследственных мутаций у пациенток с подозрением на патологию молочной железы.

Для участия необходимо записаться по телефону горячей линии "Движения против рака": 8-800-200-47-32 (с 8:00 до 17:00 в будни).

Пациенток будут принимать по двум адресам в Нижнем Новгороде ул. Деловая, 11/1 и ул. Родионова, 190.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, что у каждой 30-й нижегородки при обследовании на маммографе в НОКДЦ были обнаружены опухоли. А регулярное проведение маммографии позволило в среднем на 35% снизить смертность от рака груди среди женщин до 50 лет.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Онкодиспансер
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