Бесплатный скрининг молочной железы организуют в НОКОД 13 и 14 мая

Фото:
Областной онкодиспансер и "Движение против рака" 13 и 14 мая организуют акцию, в рамках которой нижегородки смогут бесплатно пройти скрининг рака молочной железы. Об этом проинформировали в региональном Минздраве.
Мероприятие проводится в рамках федерального проекта "Борьба с онкозаболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".
Согласно информации, в рамках скрининга жительницы Нижегородской области смогут пройти осмотр врача-онколога-маммолога, а УЗИ-исследование молочных желез или маммографии. Если появятся показания - то пациенте предложат провести биопсию.
Как рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик Гусейнов, в ходе акции также будет проведено исследование на тему наследственных мутаций у пациенток с подозрением на патологию молочной железы.
Для участия необходимо записаться по телефону горячей линии "Движения против рака": 8-800-200-47-32 (с 8:00 до 17:00 в будни).
Пациенток будут принимать по двум адресам в Нижнем Новгороде ул. Деловая, 11/1 и ул. Родионова, 190.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.Напомним, что у каждой 30-й нижегородки при обследовании на маммографе в НОКДЦ были обнаружены опухоли. А регулярное проведение маммографии позволило в среднем на 35% снизить смертность от рака груди среди женщин до 50 лет.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+