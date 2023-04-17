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Общество

У каждой 30 нижегородки при обследовании на маммографе в НОКДЦ были обнаружены опухоли

18 апреля 2023 12:47  [62] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый цифровой маммограф стоимостью 16 млн рублей был закуплен в декабре для Нижегородского областного клинико-диагностического центра. В 2023 году на нём было произведено почти 1,5 тысячи исследований. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Как отметили в медучреждении, закупленная аппаратура способствует достижению целей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Проведение качественной цифровой маммографии позволяет своевременно диагностировать онкологические проблемы у жительниц региона и начать необходимое лечение.

В настоящее время маммография является высокоэффективным методом инструментальной диагностики заболеваний молочной железы, в том числе и опухолевого характера, и рекомендована для всех женщин старше 40 лет в качестве ежегодного профилактического метода обследования.

Как рассказала главврач НОДКЦ Ольга Гудушина, при обращении с конкретными жалобами к врачу в 73 случаях из 100 медики фиксируют фиброзно-жировые изменения тканей молочных желёз. Это связано с гормональными преобразованиями в организме женщины.

"Такие изменения не являются заболеванием, но могут беспокоить пациентку, поэтому в задачу врача-маммолога входит сохранение долголетия репродуктивного здоровья женщины", - пояснила специалист.

Регулярное проведение маммографии позволило в среднем на 35% снизить смертность от рака груди среди женщин до 50 лет.

За 1 квартал 2023 года случаи обнаружения объёмных образований и подозрений на злокачественные опухоли составили примерно 3-4 на 100 обследуемых.

В областном Минздраве добавили, что с начала работы цифрового маммографа рентгенологи и онкологи-маммологи НОДКЦ получили возможность изучения тканей молочной железы в наилучшем качестве, что значительно упрощает дифференциальную диагностику объёмных образований и позволяют выявить даже незначительные изменения и мелкие включения, например, микрокальцинаты.

Ранее сообщалось, что в отделение лучевой диагностики поликлиники нижегородской больницы №28 поступило новое оборудование: рентгенодиагностический цифровой комплекс "Медиграф" и цифровой маммограф "Маммо-4-МТ" на сумму около 20 млн рублей.

Напомним что для медорганизаций Нижегородской области закуплено 16 аппаратов УЗИ экспертного класса.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
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