У каждой 30 нижегородки при обследовании на маммографе в НОКДЦ были обнаружены опухоли

Фото:
Новый цифровой маммограф стоимостью 16 млн рублей был закуплен в декабре для Нижегородского областного клинико-диагностического центра. В 2023 году на нём было произведено почти 1,5 тысячи исследований. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Как отметили в медучреждении, закупленная аппаратура способствует достижению целей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Проведение качественной цифровой маммографии позволяет своевременно диагностировать онкологические проблемы у жительниц региона и начать необходимое лечение.
В настоящее время маммография является высокоэффективным методом инструментальной диагностики заболеваний молочной железы, в том числе и опухолевого характера, и рекомендована для всех женщин старше 40 лет в качестве ежегодного профилактического метода обследования.
Как рассказала главврач НОДКЦ Ольга Гудушина, при обращении с конкретными жалобами к врачу в 73 случаях из 100 медики фиксируют фиброзно-жировые изменения тканей молочных желёз. Это связано с гормональными преобразованиями в организме женщины.
"Такие изменения не являются заболеванием, но могут беспокоить пациентку, поэтому в задачу врача-маммолога входит сохранение долголетия репродуктивного здоровья женщины", - пояснила специалист.
Регулярное проведение маммографии позволило в среднем на 35% снизить смертность от рака груди среди женщин до 50 лет.
За 1 квартал 2023 года случаи обнаружения объёмных образований и подозрений на злокачественные опухоли составили примерно 3-4 на 100 обследуемых.
В областном Минздраве добавили, что с начала работы цифрового маммографа рентгенологи и онкологи-маммологи НОДКЦ получили возможность изучения тканей молочной железы в наилучшем качестве, что значительно упрощает дифференциальную диагностику объёмных образований и позволяют выявить даже незначительные изменения и мелкие включения, например, микрокальцинаты.
Ранее сообщалось, что в отделение лучевой диагностики поликлиники нижегородской больницы №28 поступило новое оборудование: рентгенодиагностический цифровой комплекс "Медиграф" и цифровой маммограф "Маммо-4-МТ" на сумму около 20 млн рублей.
Напомним что для медорганизаций Нижегородской области закуплено 16 аппаратов УЗИ экспертного класса.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+