Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
Программа массовых мероприятий на лето в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 апреля 2023 09:29  [41] Образовательный проект "НЕЙМАРК.OpenSourсe.Интенсив" стартовал в Нижегородской области
27 апреля 2023 09:16  [59] Нижегородский "Водоканал" объявил о запуске фонтана на площади Минина и Пожарского 28 апреля
27 апреля 2023 09:02  [73] Реку Борзовку в Нижнем Новгороде начали очищать от мусора
26 апреля 2023 19:55  [323] Бесплатный скрининг молочной железы организуют в НОКОД 13 и 14 мая
26 апреля 2023 19:17  [216] Компания "Технополис-С" из Санкт-Петербурга высадила аллею сирени на Сортировке
26 апреля 2023 19:02  [173] Детский фестиваль ГТО пройдёт в парке "Швейцария" 1 мая
26 апреля 2023 18:34  [349] Более миллиона цветущих растений высадят в Нижнем Новгороде в этом году
26 апреля 2023 17:48  [215] Обновлённый Штаб общественной поддержки начал работу в Нижнем Новгороде
26 апреля 2023 16:55  [224] Вечер памяти Владимира Жириновского прошёл в Нижнем Новгороде
26 апреля 2023 16:32  [206] Движение транспорта перекроют на участке улицы Батумской в Нижнем Новгороде до 12 мая
Общество

Реку Борзовку в Нижнем Новгороде начали очищать от мусора

27 апреля 2023 09:02  [73] Общество

В Нижнем Новгороде стартовали работы по расчистке русла реки Борзовка в Ленинском районе.

Как сообщил министр экологии Нижегородской области Денис Егоров, общая длина расчищаемого участка составляет порядка 4 км.

Он подчеркнул, что проект является значимым для улучшения экологии области в целом. Все работы должны завершиться уже до конца текущего года, отметил глава Минэкологии региона.

Денис Егоров также напомнил, что в сентябре 2022 года благодаря поддержке первого заместителя Минприроды России Константина Цыганова региону удалось добиться решения о финансировании работ в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".

Подрядчик уже приступил к сбору отходов с последующим вывозом мусора на полигон ТБО.

Основные работы непосредственно в самом русле реки начнутся после прохождения нерестового периода, который длится с 15 апреля по 15 июня.

Ранее сообщалось, что почти 155 млн рублей из регионального из местных бюджетов будет выделено на благоустройство берегов реки Борзовки в Нижнем Новгороде. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph