Реку Борзовку в Нижнем Новгороде начали очищать от мусора Общество

В Нижнем Новгороде стартовали работы по расчистке русла реки Борзовка в Ленинском районе.

Как сообщил министр экологии Нижегородской области Денис Егоров, общая длина расчищаемого участка составляет порядка 4 км.

Он подчеркнул, что проект является значимым для улучшения экологии области в целом. Все работы должны завершиться уже до конца текущего года, отметил глава Минэкологии региона.

Денис Егоров также напомнил, что в сентябре 2022 года благодаря поддержке первого заместителя Минприроды России Константина Цыганова региону удалось добиться решения о финансировании работ в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".

Подрядчик уже приступил к сбору отходов с последующим вывозом мусора на полигон ТБО.

Основные работы непосредственно в самом русле реки начнутся после прохождения нерестового периода, который длится с 15 апреля по 15 июня.

Ранее сообщалось, что почти 155 млн рублей из регионального из местных бюджетов будет выделено на благоустройство берегов реки Борзовки в Нижнем Новгороде.