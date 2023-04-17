Нижегородский "Водоканал" объявил о запуске фонтана на площади Минина и Пожарского 28 апреля Общество

Фото: АО “Нижегородский водоканал”

Нижегородский "Водоканал" планирует запустить главный городской фонтан на площади Минина и Пожарского 28 апреля в 12.00. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Именно с данного фонтана почти 175 лет назад началась история водопровода в Нижнем Новгороде.

В настоящее время фонтан не используется для водоснабжения, его запуск открывает сезон фонтанов в областном центре.

Специалисты "Водоканала" накануне открытия фонтана на пл. Минина провели пуско-наладочные работы на объекте.

В рамках церемонии запланирован концерт музыкальной группы, нижегородцы и гости города смогут принять участие в викторине и поделиться своими историями, связанными с главным городским фонтаном.

Ранее сообщалось, что более 20 фонтанов планируют запустить в Нижнем Новгороде с 1 мая.