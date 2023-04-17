Нижегородский "Водоканал" объявил о запуске фонтана на площади Минина и Пожарского 28 апреля

Фото: АО “Нижегородский водоканал”
Нижегородский "Водоканал" планирует запустить главный городской фонтан на площади Минина и Пожарского 28 апреля в 12.00. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Именно с данного фонтана почти 175 лет назад началась история водопровода в Нижнем Новгороде.
В настоящее время фонтан не используется для водоснабжения, его запуск открывает сезон фонтанов в областном центре.
Специалисты "Водоканала" накануне открытия фонтана на пл. Минина провели пуско-наладочные работы на объекте.
В рамках церемонии запланирован концерт музыкальной группы, нижегородцы и гости города смогут принять участие в викторине и поделиться своими историями, связанными с главным городским фонтаном.
Ранее сообщалось, что более 20 фонтанов планируют запустить в Нижнем Новгороде с 1 мая.
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