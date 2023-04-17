Управделами нижегородского правительства проверил восстановление мемориала в поселке Тонкино

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга проверил ход работ по восстановлению мемориала в поселке Тонкино. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В настоящее время работы на объекте продолжаются, в частности, завезена новая тротуарная плитка.
Также управделами нижегородского правительства ознакомился с реализацией плана мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия поселка Тонкино.
Ранее сообщалось, что восстановление мемориала началось в рабочем поселке Тонкино. Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны тонкинцам восстановят к 9 Мая.
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