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Общество

Управделами нижегородского правительства проверил восстановление мемориала в поселке Тонкино

27 апреля 2023 10:12  [91] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга проверил ход работ по восстановлению мемориала в поселке Тонкино. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время работы на объекте продолжаются, в частности, завезена новая тротуарная плитка.

Также управделами нижегородского правительства ознакомился с реализацией плана мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия поселка Тонкино.

Ранее сообщалось, что восстановление мемориала началось в рабочем поселке Тонкино. Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны тонкинцам восстановят к 9 Мая.

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Теги:
Памятники Тонкино
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