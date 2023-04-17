Игорь Седых досрочно сложил полномочия депутата нижегородского Заксобрания Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Игорь Седых написал заявление на имя председателя ЗСНО о досрочном сложении полномочий депутата по собственному желанию.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, депутаты приняли отставку своего коллеги.

Игорь Седых был избран в нижегородское Заксобрание в 2021 году в составе региональной группы №17 областного списка от Починковского, Лукояновского, Шатковского, Вадского и Перевозского муниципальных округов. Являлся депутатом VI и VII созывов ЗСНО.

В региональном парламенте Игорь Седых исполнял полномочия зампредседателя комитета по социальным вопросам, входил в состав комитетов по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма, а также в комитет по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту.

Вопрос о предложении кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата будет решаться на ближайшем заседании руководящего органа НРО "Единой России".

Ранее сообщалось, что новым министром социальной политики региона станет директор АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области", депутат Законодательного собрания региона Игорь Седых.