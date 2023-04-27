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Общество

Почти 5 тыс. обращений поступило в 2022 году к Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области

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Фото: Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области

Фото: Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области

В адрес Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области в 2022 году поступило 5019 обращений, что является рекордным показателем.

Об этом на заседании нижегородского Заксобрания в ходе доклада депутатам сообщила Уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

Увеличение числа обращений региональный омбудсмен связал с новыми категориями заявителей: это, в частности, прибывшие из зоны СВО (228 обращений) и участники спецоперации и члены их семей (459 обращений).

В минувшем году удалось оказать содействие и удовлетворить почти 70% всех обращений, что выше среднегодовых показателей прошлых лет (60-65%).

Оксана Кислицына подчеркнула, что все органы власти в Нижегородской области в минувшем году показали эффективную работу в части удовлетворения поступивших обращений.

Вопросов защиты прав в судебной и правоохранительной деятельности касались 2199 обращений, 1965 обращений было связано с социальной тематикой, по вопросам экономики поступило 532 обращений. Кроме того, около 200 граждан пожаловались на нарушения личных свобод.

Также в зоне внимания аппарата Уполномоченного находились вопросы сохранения прожиточного минимума пенсионеров, перевода осужденных в колонии по месту жительства, защиты прав мигрантов

Кроме того, в 2022 году мероприятиями по правовому просвещению граждан от регионального омбудсмена оказалось охвачено 330 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что региональный стандарт транспортного обслуживания населения вводится в Нижегородской области с 2024 года.

 

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Теги:
Законодательное собрание Уполномоченный по правам человека
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