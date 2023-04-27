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Общество

Социально активные нижегородцы будут получать выплаты за информацию о пьяных водителях

28 апреля 2023 12:02  [103] Общество

Областное правительство утвердило стимулирующие выплаты для бдительных нижегородцев, которые сообщают в ГИБДД о нетрезвых водителях на дорогах. Такая информация помогает предотвратить автоаварии, виновниками которых могут стать граждане, севшие за руль пьяными.

Согласно информации, данные выплаты введены в рамках регионального проекта "Рули трезво", который был запущен в 2021 году по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Проект направлен на снижению числа погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей. Он включает в себя социальную рекламу об опасности пьяного вождения, уроки дорожной безопасности в школах и лекции на предприятиях. Также у нижегородцев есть возможность сообщить о своих подозрениях о нахождении за рулём нетрезвого водителя. Для этого нужно позвонить по телефону 112. Поступающая информация вместе с номером автомобиля и местом, где он замечен, передаётся в ГИБДД. После этого машину проверяет ближайший экипаж ДПС.

Начальник ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Владимир Ежов выразил благодарность социально активным гражданам за содействие в профилактике пьянства за рулём. Он рассказал, что за первый квартал 2023 года на номер 112 поступило 602 сообщения с информацией о подобных фактах. В ходе отработки были задержаны 167 водителей, которые действительно были пьяны.

Правительство Нижегородской области приняло решение премировать граждан за сознательность. Так, если факт управления автомобилем пьяным водителем будет подтверждён, сообщивший о нём и предотвративший таким образом потенциальное ДТП может получить вознаграждение в размере 2 тысяч рублей.

Для оформления выплаты нужно обратиться в полицию с заявлением - и вознаграждение будет перечислено на банковскую карту в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о нём.

Напомним, с января по март текущего года пьяные водители стали виновниками 14 аварий, в которых 17 человек пострадали и четверо погибли.

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Теги:
Авария Выплаты ГИБДД
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