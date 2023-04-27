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Общество

"Уроки Памяти" проходят в школах Нижегородской области накануне Дня Победы

28 апреля 2023 16:04  [62] Общество
Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

"Уроки Памяти", посвященные истории появления и становления символа воинской славы - георгиевской ленты проходят в школах Нижегородской области накануне Дня Победы. 

Как сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы", всего в 52 муниципалитетах Нижегородской области пройдут 1 047 таких уроков.

Центральной точкой проведения мероприятий стала школа №69 Нижнего Новгорода. Добровольцы рассказали школьникам о значении георгиевской ленты как символа воинской славы, а также задали вопросы о том, что для них значит эта лента, носят ли они ее во время мероприятий, посвященных увековечиванию памяти событий Великой Отечественной войны.

"Наша главная задача – сохранить историческую память о прошлом и передать последующим поколениям знания о подвиге, совершенном советским народом в годы Великой Отечественной войны. Георгиевскую ленточку носят миллионы россиян в знак гордости и памяти. И важно рассказать людям, особенно молодежи, что это не модный аксессуар, прикрепляемый любыми возможными способами, а ключевой символ Победы, который следует носить бережно, с уважением", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

В ходе интерактивной части урока волонтеры провели мастер-класс: ученикам продемонстрировали правильные способы крепления ленты и напомнили о том, как можно и нельзя обращаться с символом воинской славы.

Напомним, что в рамках Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" более 100 000 георгиевских ленточек раздадут "Волонтеры Победы" жителям Нижегородской области ко Дню Победы.  

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Теги:
День Победы Памятные даты
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