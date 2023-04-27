Открытие паркового сезона пройдет 1 мая в Нижнем Новгороде

Старт паркового сезона в Нижнем Новгороде будет дан 1 мая. Об этом сообщили в администрации города.
Согласно информации, открытие сезона намечено на площадках парков "Швейцария", "Светлоярский", Станкозавод, а также в Автозаводском парке.
В этот день там пройдут выступления музыкальных коллективов, а также различные мастер-классы. Также в парках откроются специальные игровые зоны по крафтовым развлечениям "НаШару", "Балансир", "Катапульта" и другим.
Как рассказали в Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода, уже завершены мероприятия по обработке территорий парков от вредных насекомых и грызунов. В настоящее время проводится мелкий ремонт малых архитектурных форм.
В "Швейцарии" в 12.00 выступит детский оркестр из Семенова, биз-бенда из Павлова, другие нижегородские коллективы. В 20.00 в этом парке планируется выступление группы "НА-НА".
В Автозаводском парке с 15.00 до 17.00 состоится концертно-развлекательная программа "Навстречу солнцу и добру". В программе: выступление творческих коллективов, работа детской зоны (рисование мелками, яркие раскраски), включение фонтана.
Ранее сообщалось, что более 20 фонтанов планируют запустить в Нижнем Новгороде с 1 мая.
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