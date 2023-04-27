Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
Ярмарка "Секреты мастеров" на Нижне-Волжской набережной
Программа массовых мероприятий на лето в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
28 апреля 2023 17:02  [106] Открытие паркового сезона пройдет 1 мая в Нижнем Новгороде
28 апреля 2023 15:41  [132] "Майская ярмарка" пройдёт в Нижнем Новгороде с 28 апреля по 9 мая
28 апреля 2023 14:20  [126] Премьера остросюжетного сериала "Операция "Неман" состоялась в Музее Победы
28 апреля 2023 10:47  [217] Музыкальные выходные пройдут в Пакгаузах Нижнего Новгорода
27 апреля 2023 19:49  [429] Ярмарка "Секреты мастеров" откроется 28 апреля на Нижне-Волжской набережной
27 апреля 2023 19:28  [385] Глеб Никитин, Михаил Пореченков и Оксана Михеева обсудили "Горький fest - 2023"
27 апреля 2023 13:46  [264] МегаФон снял научно-фантастический сериал
27 апреля 2023 13:22  [325] Организаторы "Нашествия-2023" объявили имена хедлайнеров фестиваля
26 апреля 2023 17:03  [380] Авторское кино, кассовый якутский триллер и балетное закулисье — видеосервис Wink представил афишу нескучного мая
26 апреля 2023 16:42  [411] Нижегородские музеи будут работать без выходных в майские праздники
Культура и отдых

Открытие паркового сезона пройдет 1 мая в Нижнем Новгороде

28 апреля 2023 17:02  [106] Культура и отдых

Старт паркового сезона в Нижнем Новгороде будет дан 1 мая. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, открытие сезона намечено на площадках парков "Швейцария", "Светлоярский", Станкозавод, а также в Автозаводском парке.

В этот день там пройдут выступления музыкальных коллективов, а также различные мастер-классы. Также в парках откроются специальные игровые зоны по крафтовым развлечениям "НаШару", "Балансир", "Катапульта" и другим.

Как рассказали в Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода, уже завершены мероприятия по обработке территорий парков от вредных насекомых и грызунов. В настоящее время проводится мелкий ремонт малых архитектурных форм.

В "Швейцарии" в 12.00 выступит детский оркестр из Семенова, биз-бенда из Павлова, другие нижегородские коллективы. В 20.00 в этом парке планируется выступление группы "НА-НА".

В Автозаводском парке с 15.00 до 17.00 состоится концертно-развлекательная программа "Навстречу солнцу и добру". В программе: выступление творческих коллективов, работа детской зоны (рисование мелками, яркие раскраски), включение фонтана.

Ранее сообщалось, что более 20 фонтанов планируют запустить в Нижнем Новгороде с 1 мая.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Парки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph