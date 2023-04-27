Открытие паркового сезона пройдет 1 мая в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Старт паркового сезона в Нижнем Новгороде будет дан 1 мая. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, открытие сезона намечено на площадках парков "Швейцария", "Светлоярский", Станкозавод, а также в Автозаводском парке.

В этот день там пройдут выступления музыкальных коллективов, а также различные мастер-классы. Также в парках откроются специальные игровые зоны по крафтовым развлечениям "НаШару", "Балансир", "Катапульта" и другим.

Как рассказали в Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода, уже завершены мероприятия по обработке территорий парков от вредных насекомых и грызунов. В настоящее время проводится мелкий ремонт малых архитектурных форм.

В "Швейцарии" в 12.00 выступит детский оркестр из Семенова, биз-бенда из Павлова, другие нижегородские коллективы. В 20.00 в этом парке планируется выступление группы "НА-НА".

В Автозаводском парке с 15.00 до 17.00 состоится концертно-развлекательная программа "Навстречу солнцу и добру". В программе: выступление творческих коллективов, работа детской зоны (рисование мелками, яркие раскраски), включение фонтана.

Ранее сообщалось, что более 20 фонтанов планируют запустить в Нижнем Новгороде с 1 мая.