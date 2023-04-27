Более 270 км минерализованных полос проложили вокруг населённых пунктов Нижнего Новгорода Общество

С начала лесопожарного сезона на территории Нижнего Новгорода по поручению мэра Юрия Шалабаева проводится комплекс мероприятий по профилактике пожаров в лесных массивах и прилегающих к ним населённых пунктов. О ходе работ рассказали в городском Управлении ГОЧС.

Директор учреждения Михаил Баранов сообщил, что ведутся опашка и обустройство минерализованных полос вокруг населённых пунктов, входящих в состав Нижнего Новгорода, а также жилых территорий, на которые может перейти огонь от лесных массивов и сухой растительности.

В течение всего лесопожарного периода оперативные мобильные группы будут вести патрулирование лесов. В них войдут работники райадминистрации, сотрудники органов внутренних дел и государственной противопожарной службы, а также работники лесничеств.

Директор Нижегородского городского лесничества Владислав Кукушкин добавил, что в четырёх участковых лесничествах обновили 209 км минерализованных полос, а также 62 км минерализованных полос проложили вокруг населённых пунктов. Кроме того, установлено установил 80 аншлагов на противопожарную тематику, оборудовано 132 места отдыха и 137 шлагбаумов, ограничивающих допуск в леса при наступлении 4-5 классов пожарной опасности.

Напомним, в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда. На время его действия установлен запрет на:

- применение открытого огня на землях сельскохозяйственного назначения;

- разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населённых пунктов и прилегающих территориях;

- выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям;

- посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности;

- проведение иных пожароопасных работ.

Также введён запрет на использование мангалов в лесах и на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2020 г. №1614 нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусматривает административный штраф: для граждан - 15-30 тысяч рублей; для должностных лиц - 30-50 тысяч рублей; для юрлиц - 100-400 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар (по ст. 261 УК РФ).

Обо всех случаях возгорания нужно сообщать по телефонам 101, 112, 268-11-00.