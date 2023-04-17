Особый противопожарный режим введён в Нижегородской области с 17 апреля Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В лесах Нижегородской области официально введён особый противопожарный режим. Соответствующее постановление регионального правительства №297 подписано 10 апреля.

Так, с 17 апреля 2023 года особый режим начал действовать на землях лесного фонда в Арзамасском, Балахнинском, Богородском, Бутурлинском, Вачском, Вознесенском, Выксунском, Дальнеконстантиновском, Кстовском, Кулебакском, Лысковском, Мухтоловском, Навашинском, Павловском, Первомайском, Починковском, Разинском, Сергачском, Сосновском, Шатковском районных/межрайонных лесничествах.

Кроме того, с 24 апреля режим распространится ещё на 15 лесничеств - Борское, Варнавинское, Ветлужское, Воскресенское, Городецкое, Ковернинское, Краснобаковское, Михайловское, Пижемское, Семёновское, Сокольское, Тонкинское, Уренское, Шахунское, Шарангское.

Как рассказал глава нижегородского Минлесхоза Роман Воробьёв, с наступлением пожароопасного сезона весь личный состав министерства и подведомственных учреждений переходит на усиленный режим работы, включая выходные и праздничные дни. Лесопожарные станции будут дежурить круглосуточно. Также будет проводиться усиленное патрулирование лесов.

На время действия особого противопожарного режима установлен запрет на:

- применение открытого огня на землях сельскохозяйственного назначения;

- разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населённых пунктов и прилегающих территориях;

- выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям;

- посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности;

- проведение иных пожароопасных работ.

Также введён запрет на использование мангалов в лесах и на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2020 г. №1614 нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусматривает административный штраф:

- на граждан 15-30 тысяч рублей;

- на должностных лиц 30-50 тысяч рублей;

- на юридических лиц 100-400 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар (по ст. 261 УК РФ).

Министерство лесного хозяйства Нижегородской области призывает всех граждан неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности, а также оперативно сообщать обо всех фактах возгорания на землях лесного фонда по круглосуточным телефонам прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 и региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23.

Стоит отметить, что по данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", с 18 по 24 апреля по Нижегородской области прогнозируется высокая (4 класс) пожароопасность лесов.

В связи с этим ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а при обнаружении природного пожара незамедлительно вызвать пожарных.

Ранее сообщалось, что более 80 пожаров сухой травы зафиксировано в Нижегородской области после схода снега. Один из крупнейших - в Дивеевском районе: там пожар охватил территорию площадью 17 га.

Также напомним, что Нижегородская область признана готовой к пожароопасному сезону по итогам проверки Департамента лесного хозяйства по ПФО.