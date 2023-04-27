Всероссийский слёт студенческих научных обществ "Физмат" открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: предоставлено организаторами

Всероссийский слёт студенческих физико-математических научных обществ "Физмат" начал работу 28 апреля,в Нижнем Новгороде. Мероприятие инициировали студенты МГУ Саров на II Конгрессе молодых учёных в конце 2022 года. Слёт организовал Национальный центр физики и математики (НЦФМ) при поддержке Минобрнауки России и Госкорпорации "Росатом" в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

В слёте участвуют более 100 представителей физико-математических и инженерных студенческих научных обществ (СНО) и советов молодых учёных (СМУ) из 13 субъектов РФ, а также молодые учёные, представители органов власти, крупных научных организаций и высокотехнологичных компаний.

В рамках деловой программы они обсудили роль СНО в решении задач научно-технологического развития страны, создание поддерживающей "научной экосистемы" для формирования нового поколения научных кадров, поддержку системы трансфера технологий и коммерциализации инновационных продуктов, современные форматы популяризация науки, а также представили лучшие практики работы СНО и студенческие проекты со всей России.

Деловую программу слёта открыла панельная дискуссия "Студенческие научные общества как механизм привлечения и удержания молодых учёных".

Научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев отметил, что сегодня сложилась уникальная ситуация, когда именно молодёжь является носителем нового технологического уклада.

"Сегодня приходит новое поколение молодых учёных. Важно не смотреть на трудности, которые встречаются на пути. Нужно выстраивать работу таким образом, чтобы получаемые вами новые знания сразу переходили в реальные технологии. Сейчас вы можете создавать коллективы, в которых будут и те, кто добывает знания, и те, кто их переводит в конкретные продукты", - сказал он.

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подняла важный вопрос подготовки будущих научных кадров. Она отметила, что карьерная траектория современного молодого учёного начинается практически с детского сада. "

В Нижегородской области есть положительный опыт, когда детские технопарки “Кванториум” стали приходить в детские сады и проводить различные занятия с дошкольниками. Во-первых, сами дети с восторгом приняли такой формат, во-вторых, родители, видя заинтересованность детей, стали их дальше развивать, отдавая в научные кружки и естественно-научные программы подготовки. Соответственно такие дети подходят к экзаменам по физике, информатике и математики уже подготовленными, сдают успешно, а дальше их уже подхватываем мы, вузы, или высокотехнологичные компании", - рассказала она.

Также Ольга Петрова подчеркнула важность общения и контакта молодёжи с состоявшимися учёными, наставническое сопровождение перспективных и талантливых ребят как во время поступления в технические вузы, так и в процессе дальнейшего обучения.

Заместитель гендиректора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяна Терентьева подчеркнула, что наука сегодня – залог устойчивости любого крупного бизнеса. Так, в Госкорпорации много направлений работы, в которых могут найти себя молодые учёные, а также есть конкретные инструменты для развития студентов - научные стажировки и практики. Всё это дает свои результаты: за последние три года доля молодёжи в научном дивизионе Росатома выросла с 17 до 40%.

В завершение панельной дискуссии заместитель генерального директора обратилась к студентам: "Чтобы студенческое научное общество росло и развивалось, вам нужно придумать глобальную идею, миссию, которая будет объединять и вдохновлять вас. Желаю вам большой энергии и верю, что в нашей стране наука станет очень популярной и модной".

29 апреля работа Всероссийского слёта "Физмат" продолжится на кампусе Национального центра физики и математики, участники посетят экскурсию по создаваемому академгородку. Научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев прочитает лекцию о результатах научной программы НЦФМ.

Запись трансляции Всероссийского слёта студенческих физико-математических научных обществ «Физмат» выложена на официальной странице НЦФМ во "Вконтакте". Подробности о мероприятии можно прочитать на странице слёта.