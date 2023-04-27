Центральный русловой пролет моста через Оку замкнули на М-12 Общество

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Торжественное завершение монтажа центрального руслового пролета на мосту через реку Оку на трассе М-12 прошло 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

Согласно информации, в церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин (по ВКС), председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, губернатор Владимирской области Александр Авдеев, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев, председатель Совета директоров АО "БТС-МОСТ" Руслан Байсаров.

"Мост через Оку на 4 этапе М-12 уникален не только тем, что он единственный вантовый мост на М-12, но и тем, что сама вантовая система нового моста под Муромом больше, чем наполовину состоит из российских компонентов. Мост стал испытательным полигоном, который позволит развивать российские технологии вантового мостостроения на следующих дорожных объектах. Благодаря технологическим решениям, его возвели за 2,5 года. Ни один мост в стране в такие сроки не строится", - сказал Вячеслав Петушенко.

"Мост свяжет Владимирскую и Нижегородскую области в районе Мурома, соединив Центральный и Приволжский Федеральные округа. Длина мостового перехода составляет 1,4 км, а суммарный вес металлоконструкций обоих направлений - более 6,5 тыс. тонн", - отметил Марат Хуснуллин.

"Это не только единственный вантовый мост на всей трассе М-12, но и первый в истории отечественного мостостроения объект, при сооружении пилонов которого был использован метод непрерывного бетонирования с помощью скользящей опалубки. Примененный строителями "Бамтоннельстрой-Мост" способ обеспечил высокую точность и качество при бетонировании", - рассказал заместитель генерального директора – руководитель проекта АО "Бамтоннельстрой-Мост" Александр Дмитришин.

Работы на мосту продолжаются, уже в начале июня после бетонирования плиты проезжей части по мосту будет обеспечен технологический проезд. А в конце первого летнего месяца строители уложат первый асфальтобетон на мосту через реку Оку.

Ранее сообщалось, что более 1 млн тонн асфальта уложат на 5 этапе трассы М-12 в Нижегородской области. Строительство участка трассы М-12 до Арзамаса планируется завершить в начале сентября 2023 года.