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Происшествия

Две девочки пропали в городе Кстово 29 апреля

29 апреля 2023 17:40  [398] Происшествия

В нижегородском поисково-спасательном отряде "Волонтер" сообщили о пропаже двух девочек в городе Кстово 29 апреля.

Согласно информации, на улице Вишенской ушли гулять и не вернулись домой 7-летняя Арина Гульбина и 5-летняя Рада Гульбина.

Приметы Арины Гульбиной: рост 128 см, телосложение худощавое, волосы русые по лопатки, глаза зелёные.

Приметы Рады Гульбиной: рост 110 см, теслосложение плотное, волосы светлые заплетённые в косу, глаза зелёные. Была одета: голубая футболка в белую полоску, голубые шорты.

Располагающих какой-либо информацией о местонахождении девочек просят позвонить на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 8-(831) 291-51-51.

Также объявлен сбор добровольцев на поиски девочек.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшей в 2018 году Маши Ложкарёвой до сих пор ведутся в Нижегородской области.

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Теги:
Кстово пропавшие
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