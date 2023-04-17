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Происшествия

Поиски пропавшей в 2018 году Маши Ложкарёвой до сих пор ведутся в Нижегородской области

19 апреля 2023 12:49  [83] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Поиски пропавшей в 2018 году Маши Ложкарёвой до сих пор ведутся в Нижегородской области. Об этом свидетельствуют ориентировки, размещённые полицией.

Внимательные нижегородцы обратили внимание на данные о поиске пропавших людей на информационном стенде возле одного из РОВД Нижнего Новгорода.

На нём размещены ориентировки на пропавших в 2018 году девочек - 9-летнюю Машу Люлину и 13-летнюю Машу Ложкарёву.

Напомним, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого в убийстве Маши Ложкарёвой. Им стал 44-летний Дмитрий Синицын, имеющий судимость за преступления сексуального характера. Он освободился условно-досрочно за полтора месяца до пропажи девочки. Его задержали 18 июля 2019 года и заключили под стражу.

По версии следствия, обвиняемый, увидев проезжающую на велосипеде вдоль трассы Машу Ложкарёву, напал на неё и увёл в безлюдное место, где совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера. Понимая, что девочка расскажет об этом полиции, он задушил её и спрятал тело. Где именно - он так и не признался.

На допросах мужчина в убийстве не сознался, но у следствия были неопровержимые доказательства его виновности. Мужчину осудили на 19 лет колонии строгого режима.

Как НИА "Нижний Новгород" пояснили в ГУ МВД России по Нижегородской области, по состоянию на 19 апреля 2023 года Маша Ложкарёва не разыскана, поэтому и числится в федеральном розыске.

Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские в 2022 году разыскали 7526 пропавших без вести.

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Теги:
Дети МВД пропавшие
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