Программа "Столицы закатов" в "Ракушке"
Программа массовых мероприятий на лето в Нижнем Новгороде
Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
Программа газификации на 2021-2025 гг. в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
02 мая 2023 11:14  [158] Директора стоматологической клиники в Нижнем Новгороде будут судить за обман пациентов на 10 млн рублей
02 мая 2023 09:58  [187] Уголовное дело возбудили по факту массового смертельного ДТП в Воротынском районе
01 мая 2023 18:32  [450] ДТП с летальным исходом произошло в Воротынском округе Нижегородской области
29 апреля 2023 17:40  [1851] Две девочки пропали в городе Кстово 29 апреля (найдены, живы)
29 апреля 2023 17:25  [602] Три бензовоза и бытовка сгорели в промзоне Кстовского района 29 апреля
28 апреля 2023 15:22  [683] Бывшего министра соцполитики Нижегородской области поместили под домашний арест из-за взятки
28 апреля 2023 14:02  [820] Полицейские задержали в Дзержинске 16-летнего студента, причастного к обману пенсионеров
28 апреля 2023 11:26  [619] Велосипедист погиб под колесами грузовика на улице Стрелковой в Нижнем Новгороде
28 апреля 2023 09:17  [597] Председатель КУМИ Дзержинска задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
27 апреля 2023 12:38  [598] Нижегородская прокуратура проверяет информацию о хлопке на предприятии в поселке Кудьма
Происшествия

Директора стоматологической клиники в Нижнем Новгороде будут судить за обман пациентов на 10 млн рублей

02 мая 2023 11:14  [158] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор стоматологической клиники в Нижнем Новгороде предстанет перед судом за обман пациентов на 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в одной из клиник на улице Минина в период с мая 2019 по октябрь 2020 года с клиентами заключались договоры с избыточным перечнем платных услуг и процедур, которые впоследствии не были оказаны.

Отмечается, что директор клиники не рассказывала персоналу об этих мошеннических действиях.

На данный момент установлено 48 человек, пострадавших от действий клиники. Общая сумма причиненного ущерба составляет более 10 млн рублей.

В отношении гендиректора учреждения, 33-летней уроженки Лысковского района, было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Для возмещения причиненного ущерба было арестовано имущество клиники на сумму 3 581 800 рублей.

Ранее сообщалось, что группу мошенников в сфере автострахования выявили в Кстовском районе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph