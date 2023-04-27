Директора стоматологической клиники в Нижнем Новгороде будут судить за обман пациентов на 10 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор стоматологической клиники в Нижнем Новгороде предстанет перед судом за обман пациентов на 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в одной из клиник на улице Минина в период с мая 2019 по октябрь 2020 года с клиентами заключались договоры с избыточным перечнем платных услуг и процедур, которые впоследствии не были оказаны.

Отмечается, что директор клиники не рассказывала персоналу об этих мошеннических действиях.

На данный момент установлено 48 человек, пострадавших от действий клиники. Общая сумма причиненного ущерба составляет более 10 млн рублей.

В отношении гендиректора учреждения, 33-летней уроженки Лысковского района, было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Для возмещения причиненного ущерба было арестовано имущество клиники на сумму 3 581 800 рублей.

Ранее сообщалось, что группу мошенников в сфере автострахования выявили в Кстовском районе.