Главный тренер нижегородского МХК "Чайка" Николай Воеводин возглавил ХК "СКА-Нева" Спорт

Фото: пресс-служба ХК "СКА"

Главный тренер нижегородского МХК "Чайка" Николай Воеводин возглавил ХК "СКА-Нева" из ВХЛ. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба из Санкт-Петербурга.

Согласно информации, контракт рассчитан на 2 года.

"Так все быстро произошло. Если честно, я долго не думал над предложением перейти в СКА, потому что из такой команды такие предложения поступают не часто. Поэтому долго не пришлось задумываться. Я ответил, что согласен!", - прокомментировал свое назначение Николай Воеводин.

Напомним, в прошедшем сезоне нижегородский МХК "Чайка" завоевал Кубок Харламова. В шестом матче финальной серии плей-офф подопечные Николая Воеводина переиграли в овертайме "Омских Ястребов" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Егор Виноградов.

Николай Воеводин был признан лучшим тренером Молодежной хоккейной лиги сезона 2022/2023.

СПРАВКА:

Николай Воеводин родился 8 декабря 1973 года в городе Горьком. Воспитанник СДЮШОР "Торпедо". В "Торпедо" защитник играл с 1993 по 2001 год, после чего перешел в ХК "Нефтехимик". В 2004 году вернулся в "Торпедо", где провел еще три сезона.

С 2009 по 2012 год - главный тренер юношеской команды "Торпедо".

В период с 2012 по 2019 год работал в ХК "Саров", после чего в 2019 году возглавил МКХ "Чайка" из Нижнего Новгорода.