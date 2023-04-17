Нижегородский МХК "Чайка" завоевал Кубок Харламова Спорт

Фото: с сайта hc-chaika.ru

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородские хоккеисты продолжают радовать своими достижениями болельщиков. По итогам хоккейного сезона 2022/2023 нижегородский молодёжный клуб "Чайка" стал обладателем главного трофея лиги - Кубка Харламова.

В шестом матче финальной серии плей-офф подопечные Николая Воеводина переиграли в овертайме "Омских Ястребов" со счётом 3:2. Победную шайбу забросил Егор Виноградов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с семьёй присутствовал на финальной игре сезона и эмоционально болел за команду.

"Думаю, это будет самый яркий момент года Молодёжной столицы России! Парни, спасибо!!! Нижегородцы - лучшие болельщики!" - заявил он по окончанию матча.

Стоит отметить, что нижегородские болельщики оказывали неистовую поддержку спортсменам и устанавливали рекорды посещаемости хоккейных матчей - как на играх "Торпедо", так и на матчах в серии плей-офф у "Чайки": трибуны ДС "Нагорный" и ДС им. Коноваленко просто не могли вместить всех желающих.

Напомним, нижегородский ХК "Торпедо" в этом сезоне впервые с 2016 года прошёл в 1/4 финала Западной конференции КХЛ, и выиграл в серии с московским "Динамо". Но в полуфинале проиграл питерскому СКА и завершил сезон.

СПРАВКА:

Кубок Харламова — хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф Чемпионата Молодёжной хоккейной лиги, начиная с сезона 2009/2010. Назван в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова.

Нижегородская "Чайка" завоёвывала трофей в сезоне 2014/15, была серебряным призёром в сезоне 2015/16.