Зараженную бешенством собаку выявили в Сергачском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Зараженную бешенством собаку выявили в Сергачском районе. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, 27 апреля заболевание было выявлено у собаки, отловленной в селе Яново.

В настоящее время специалисты проводят мероприятия по ликвидации очага бешенства.

Отмечается, что с начала года было зарегистрировано уже 36 случаев заражения бешенством. В связи с этим Россельхознадзор рекомендует нижегородцам провести бесплатную профилактическую вакцинацию домашних животных в любом ветеринарном учреждении.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству животных действует в 16 районах Нижегородской области.