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Зараженную бешенством собаку выявили в Сергачском районе. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, 27 апреля заболевание было выявлено у собаки, отловленной в селе Яново.
В настоящее время специалисты проводят мероприятия по ликвидации очага бешенства.
Отмечается, что с начала года было зарегистрировано уже 36 случаев заражения бешенством. В связи с этим Россельхознадзор рекомендует нижегородцам провести бесплатную профилактическую вакцинацию домашних животных в любом ветеринарном учреждении.
Ранее сообщалось, что карантин по бешенству животных действует в 16 районах Нижегородской области.
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