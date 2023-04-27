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Общество

Более 280 водителей привлекли к административной ответственности в ходе операции "Перевозчик" в Нижнем Новгороде

02 мая 2023 13:24  [66] Общество

Госавтоинспекторы провели на дорогах Нижнего Новгорода профилактическую операцию "Перевозчик", направленную на снижение аварийности с участием общественного транспорта, предотвращение правонарушений в данной сфере, а также на повышение качества услуг по перевозке пассажиров. Об итогах проведённых мероприятий рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД.

Согласно информации, сотрудники ведомства контролировали работу водителей общественного транспорта, в том числе путём скрытой проверки. Особое внимание уделялось посадке-высадке пассажиров, движению автобусов с открытыми дверьми.

В результате было выявлено 24 нарушения: 22 - по ч. 1 ст.12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей), 1 нарушение по ст. 12.20 КоАП РФ (нарушение правил пользования внешними световыми приборами) и 1 нарушение по ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией).

Кроме того, на конечных остановках инспекторы проверяли документы у водителей и техническое состояние автобусов. Так, на автостанциях "Сенная", "Щербинки" и ТПУ "Канавинский" были выявлены два автобуса, которые эксплуатировались без диагностической карты, один автобус – без полиса ОСАГО, два автобуса - с неисправной выхлопной системой: уровень шума превышал допустимые параметры.

В отношении пяти должностных лиц автопредприятий составлены административные материалы, выдано пять представлений об устранении выявленных нарушений.

Всего же по итогам профилактической операции к административной ответственности было привлечено 35 водителей автобусов и 250 водителей иных транспортных средств: 57 из них нарушили правила остановки/стоянки в зоне остановочных павильонов.

Напомним, что за первый квартал 2023 года на территории Нижнего Новгорода по вине водителей автобусов случилось 29 ДТП, в результате которых ранения различной степени тяжести получили 38 человек.

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Теги:
Акции ГИБДД Общественный транспорт
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