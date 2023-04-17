Профилактическая акция "Перевозчик" пройдёт на дорогах Нижнего Новгорода 26 апреля Общество

На дорогах Нижнего Новгорода 26 апреля пройдёт информационно-профилактическая акция "Перевозчик". Об этом сообщили в ГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, за первый квартал 2023 года на территории Нижнего Новгорода по вине водителей автобусов случилось 29 ДТП, в результате которых ранения различнеой степени тяжести получили 38 человек.

Мероприятия акции "Перевозчик" будут направлены на снижение аварийности с участием общественного транспорта, предотвращение правонарушений в данной сфере, а также на повышение качества услуг по перевозке пассажиров.

Как рассказали в Госавтоинспекции, профилактические мероприятия затронут как водителей, так и пассажиров общественного транспорта.

В частности, в течение дня с водителям автобусов будут проводиться беседы о правилах перевозки. Пассажирам же будут вручаться листовки-памятки о правилах поведения в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что более 450 человек пострадали в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода за I квартал 2023 года. При этом ГИБДД отмечает снижение количества ДТП с участием пьяных водителей.