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Нижегородские волонтеры ко Дню Победы благоустроили 244 мемориала. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".
Согласно информации, всероссийские субботники на местах воинских захоронений и мемориалах, посвященных подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны, стартовали 7 апреля.
Центральной точкой проведения субботников в Нижнем Новгороде стал мемориал "Вечная память павшим за Родину!" в деревне Кузнечиха в Советском районе. Волонтеры и местные жители очистили от мусора и веток территорию возле мемориала, а также обновили на нем краску. Мероприятие закончилось минутой молчания в память о павших воинах.
Субботники продлятся до 31 мая. Всего в Нижегородской области планируется благоустроить более 700 мемориалов.
Ранее сообщалось, что управделами нижегородского правительства проверил восстановление мемориала в поселке Тонкино.
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