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Общество

Нижегородские волонтеры ко Дню Победы благоустроили 244 мемориала

02 мая 2023 14:38  [87] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Нижегородские волонтеры ко Дню Победы благоустроили 244 мемориала. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, всероссийские субботники на местах воинских захоронений и мемориалах, посвященных подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны, стартовали 7 апреля. 

Центральной точкой проведения субботников в Нижнем Новгороде стал мемориал "Вечная память павшим за Родину!" в деревне Кузнечиха в Советском районе. Волонтеры и местные жители очистили от мусора и веток территорию возле мемориала, а также обновили на нем краску. Мероприятие закончилось минутой молчания в память о павших воинах.

Субботники продлятся до 31 мая. Всего в Нижегородской области планируется благоустроить более 700 мемориалов.

Ранее сообщалось, что управделами нижегородского правительства проверил восстановление мемориала в поселке Тонкино.

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Теги:
Волонтеры День Победы Памятники
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