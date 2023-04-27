Нижегородские волонтеры ко Дню Победы благоустроили 244 мемориала Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Нижегородские волонтеры ко Дню Победы благоустроили 244 мемориала. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, всероссийские субботники на местах воинских захоронений и мемориалах, посвященных подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны, стартовали 7 апреля.

Центральной точкой проведения субботников в Нижнем Новгороде стал мемориал "Вечная память павшим за Родину!" в деревне Кузнечиха в Советском районе. Волонтеры и местные жители очистили от мусора и веток территорию возле мемориала, а также обновили на нем краску. Мероприятие закончилось минутой молчания в память о павших воинах.

Субботники продлятся до 31 мая. Всего в Нижегородской области планируется благоустроить более 700 мемориалов.

Ранее сообщалось, что управделами нижегородского правительства проверил восстановление мемориала в поселке Тонкино.