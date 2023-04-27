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Общество

Строители завершили монолитные работы на 8, 9 и 10 этажах нижегородского ЖК "Приокский"

02 мая 2023 15:10  [46] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Строители завершили монолитные работы на 8, 9 и 10 этажах ЖК "Приокский" на улице Маршала Жукова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, рабочим остается закончить монолитные работы технического этажа здания. 

Также сейчас завершаются кровельные работы во втором и в третьем блоках, продолжается монтаж оконных конструкций.

Как рассказал директор АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" Дамир Биктимиров, на объекте также идут работы по кладке кирпичных стен и перегородок, утеплению фасадов, демонтажу старых вентиляционных шахт, усилению проемов.

На стройплощадке задействовано более 100 человек. Их число может быть увеличено по мере необходимости.

Напомним, при возобновлении строительства жилого комплекса "Приокский" в апреле 2022 года его готовность оценивалась в 30%.

Также ранее Минстрой России заявил о завершении строительства проблемных нижегородских долгостроев в 2023 году.

СПРАВКА:

ЖК "Приокский" - жилой дом с помещениями общественного назначения, состоит из трех секций высотой от 10 до 16 этажей. В 2017 году строительство ЖК было остановлено застройщиком "Строительно-финансовая ассоциация", который в 2019 году был признан банкротом.

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Теги:
Долгострои Строительство
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