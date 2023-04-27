Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за бездомных собак в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за бездомных собак в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Согласно информации, нижегородцы пожаловались Александру Бастрыкину на непринятие мер по отлову бездомных собак в нижегородских ЖК "Орбита" и "Пушкинский", рядом с которыми находятся детские сады, школы и больницы.

Как рассказали местные жители, животные постоянно нападают на прохожих.

По данному факту СУ СК России по Нижегородской области организовало процессуальную проверку. Руководителю регионального СК Айрату Ахметшину поручено возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что почти 3 тысячи безнадзорных собак планируют отловить в Нижегородской области в 2023 году.