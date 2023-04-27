Готовность магистрального водопровода для поселка Пыра составляет более 90% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Готовность магистрального водопровода для поселка Пыра составляет более 90%. Об этом стало известно в ходе выездного совещания на объекте, которое провел глава Дзержинска Иван Носков.

По его словам, на водопроводе установлено самое современное отечественное оборудование.

К поселку Пыра проложено более 8 км труб магистрального водовода. Завершены работы на двух насосных станциях, установлено все необходимое технологическое оборудование внутри колодцев и камер. Сейчас завершаются подготовительные работы к запуску водопровода: промывка, дезинфекция и гидравлические испытания проложенных сетей.

Также был проложен сетевой внутрипоселковый водовод, на котором ведется промывка и гидравлические испытания.

В настоящее время в Дзержинске реализуются четыре проекта строительства магистральных коммунальных сетей: водовод в поселке Пыра, городской водопровод, городской канализационный коллектор и вторая линия Тепловского водозабора. На эти цели было выделено 5,5 млрд рублей, а строительство всех объектов должны быть завершено до 2024 года.

Готовность главного канализационного коллектора в Дзержинске по линейной части оценивается в 65%. Завершена укладка около 5 км труб, из них 1,9 км уже прошло гидравлические испытания, смонтировано 49 колодцев и камер. Готовность второй нитки Тепловского водозабора — 62%, водопроводных сетей Дзержинска — 90%.

Общая протяженность трубопроводов четырех объектов строительства составляет около 39 км.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода в поселке Пыра около Дзержинска завершено на 80 процентов.

Также напомним, что системы водоочистки построят и модернизируют в четырех районах Нижегородской области.