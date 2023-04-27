Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
Ярмарка "Секреты мастеров" на Нижне-Волжской набережной
Программа массовых мероприятий на лето в Нижнем Новгороде
Программа "Столицы закатов" в "Ракушке"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 мая 2023 18:58  [81] Флешмоб "Герои Победы - герои семьи" стартовал в Нижнем Новгороде накануне Дня Победы
02 мая 2023 18:47  [90] Двое нижегородцев вышли в финал Всероссийского конкурса "Лига Лекторов"
02 мая 2023 18:34  [93] Microsoft заявил о прекращении выпуска обновлений для Windows 10 в 2025 году
02 мая 2023 18:26  [90] Готовность магистрального водопровода для поселка Пыра составляет более 90%
02 мая 2023 18:13  [92] Международный экологический конкурс "Территория завтра" пройдет в Нижнем Новгороде
02 мая 2023 17:38  [121] Ремонт дорог начался в Автозаводском районе после вмешательства нижегородской прокуратуры
02 мая 2023 17:10  [128] Жители Выксы смогут до 23 мая подать заявку на участие в грантовом конкурсе "ОМК-Партнерство"
02 мая 2023 16:32  [145] Более 50 тысяч жителей Нижнего Новгорода уже проголосовали за благоустройство территорий в 2024 году
02 мая 2023 16:13  [142] Студентов-бюджетников могут обязать работать три года по специальности после выпуска из вуза
02 мая 2023 16:04  [164] Всероссийский слет студенческих физико-математических научных обществ "Физмат" прошел в Нижегородской области
Общество

Готовность магистрального водопровода для поселка Пыра составляет более 90%

02 мая 2023 18:26  [90] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Готовность магистрального водопровода для поселка Пыра составляет более 90%. Об этом стало известно в ходе выездного совещания на объекте, которое провел глава Дзержинска Иван Носков.

По его словам, на водопроводе установлено самое современное отечественное оборудование.

К поселку Пыра проложено более 8 км труб магистрального водовода. Завершены работы на двух насосных станциях, установлено все необходимое технологическое оборудование внутри колодцев и камер. Сейчас завершаются подготовительные работы к запуску водопровода: промывка, дезинфекция и гидравлические испытания проложенных сетей.

Также был проложен сетевой внутрипоселковый водовод, на котором ведется промывка и гидравлические испытания.

В настоящее время в Дзержинске реализуются четыре проекта строительства магистральных коммунальных сетей: водовод в поселке Пыра, городской водопровод, городской канализационный коллектор и вторая линия Тепловского водозабора. На эти цели было выделено 5,5 млрд рублей, а строительство всех объектов должны быть завершено до 2024 года.

Готовность главного канализационного коллектора в Дзержинске по линейной части оценивается в 65%. Завершена укладка около 5 км труб, из них 1,9 км уже прошло гидравлические испытания, смонтировано 49 колодцев и камер. Готовность второй нитки Тепловского водозабора — 62%, водопроводных сетей Дзержинска — 90%.

Общая протяженность трубопроводов четырех объектов строительства составляет около 39 км.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода в поселке Пыра около Дзержинска завершено на 80 процентов.

Также напомним, что системы водоочистки построят и модернизируют в четырех районах Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
водопровод
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph