Строительство газопровода в поселке Пыра около Дзержинска завершено на 80 процентов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство газопровода в поселке Пыра около Дзержинска практически завершено.

Как рассказал глава городского округа Дзержинск Иван Носков, к настоящему времени подрядчик выполнил на объекте 80% запланированных работ. Общая протяженность газопровода составит более 30 км.

После окончания работ голубое топливо появится в жилищах минимум у 580 семей, подчеркнул глава Дзержинска.

"Подрядчик соблюдает сроки строительства, нареканий к нему пока нет. При этом контроль жесткий и многоступенчатый. Скоро начнутся испытания на герметичность. Надеюсь, что работа будет продолжена и дальше в таком же хорошем темпе, с соблюдением всех правил и норм. Помимо природного газа, в Пыру уже в этом году придет чистая вода по новому центральному водопроводу", - добавил Иван Носков.

Подрядная организация в настоящее время ведет работы на улице Пырской. Трубу уже проложили в Южном квартале, по улицам Полевой, Железнодорожной, Огородной, Горького, Торфяников, Чапаева, Озерной, 8 Марта и Декабристов.

Кроме того, уже половина собственников начала подготовку документов по газификации частных домовладений. Ожидается, что до конца текущего года на территории поселка установят три газорегуляторных пункта.

Как сообщалось ранее, строительство коммунальных магистралей в Дзержинске идёт с опережением графика. Строительство газопровода началось на территории поселка Пыра около Дзержинска в октябре 2022 года.