Двое нижегородцев вышли в финал Всероссийского конкурса "Лига Лекторов"

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Российское общество "Знание" подвело итоги полуфиналов конкурсов "Лига Лекторов" и "Школьная Лига Лекторов".
Согласно информации, в финал вышли 100 взрослых и 50 юных участников проекта из 59 регионов.
Нижегородскую область среди финалистов представят студентка кафедры музыковедения Нижегородской государственной консерватории Виктория Кожевникова и доктор физико-математических наук, декан физического факультета ННГУ им. Лобачевского Александр Малышев.
Всего в полуфинале свои лекции прочитали 400 взрослых и 100 юных участников из 80 регионов. Финалисты были отобраны по итогам народного голосования. Лекторы оценивались по пяти критериям: знанию предмета, работе с аудиторией, общей культуре лектора, актуальности темы и креативности подачи.
Финал пройдет в Москве на площадках ведущих вузов страны. Победители войдут в пул лекторов Российского общества "Знание" и будут участвовать в его мероприятиях. Лекторы, признанные лучшими по итогам финалов обоих конкурсов, получат сертификаты на туристические поездки в рамках проекта "Больше, чем путешествие", а победителям "Лиги Лекторов" также вручат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.
Ранее сообщалось, что трое нижегородских школьников вошли в число призеров Всероссийской олимпиады по географии.
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