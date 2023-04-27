Трое нижегородских школьников вошли в число призеров Всероссийской олимпиады по географии Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Трое нижегородских школьников вошли в число призеров Всероссийской олимпиады по географии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии проходил в Нижнем Новгороде в выставочном центре "Пакгаузы". Церемония закрытия прошла в НГПУ им. Минина.

Согласно информации, победителями состязания были объявлены 24 человека, призерами - 105 участников. Всего в финал олимпиады вышли более 250 школьников из 72 регионов страны.

Призерами олимпиады стали три нижегородца: ученик школы №7 Нижнего Новгорода Павел Журавлев, ученик лицея №40 Нижнего Новгорода Павел Баранов и ученик Ардатовской средней школы №1 Никита Русаков.

В рамках финала школьники показали свои знания и навыки в ходе теоретического и тестового этапов, а также полевого тура. Также участники посетили различные мастер-классы и интеллектуальный квиз. Для наставников и педагогов были также организованы мастер-классы, тренинги и образовательные программы.

Кроме того, участники соревновались в сборке спилс-карты Российской Федерации и традиционном "Конкурсе знатоков", одним из призеров которого стал Ярослав Рубцов из Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что школьник из Нижегородской области победил во всероссийском конкурсе "Знаешь? Научи!".