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Одиннадцать человек погибли в ДТП в Нижнем Новгороде с начала 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД областного центра.
Согласно информации, за 4 месяца текущего года на дорогах столицы Приволжья было зарегистрировано более 500 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получил 621 человек, погибло 11 человек.
Зарегистрировано было 49 ДТП с детьми, в которых пострадали 52 несовершеннолетних. Один годовалый ребенок погиб.
Самым аварийным районом в текущем году является Приокский. Здесь погибло 7 человек, в том числе ребенок.
В Автозаводском, Канавинском, Нижегородском и Сормовском районах в авариях погибло по одному человеку. В Московском, Ленинском и Советском районах ДТП со смертельным исходом зарегистрировано не было.
Среди основных причин ДТП с тяжкими последствиями отмечаются: управление автомобилем в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу и превышение скорости.
Также к получению серьезных травм приводит неиспользование ремней безопасности.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту массового смертельного ДТП в Воротынском районе.
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