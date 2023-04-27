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Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту массового смертельного ДТП в Воротынском районе

02 мая 2023 09:58  [50] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) по факту смертельного ДТП в Воротынском районе. Об этом сообщили пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Напомним, массовая авария, в результате которой погибли четыре человека и двое получили травмы, произошло 1 мая около 17:00 на 565 км трассы М-7 - у посёлка Никольское.

Виновником происшествия стал большегруз MAN, у полуприцепа которого лопнуло колесо. В итоге машину вынесло на встречку, где он практически снёс кроссовер КIA, а затем врезался в грузовик SCANIA. КIA же от удара отбросило под КАМАЗ.

В результате водитель MAN и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Водители KIA и SCANIA с тяжёлом состоянии были госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, ещё четверо получили травмы в результате ДТП в Лысковском районе утром 26 апреля.

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Теги:
Авария ДТП Уголовное дело
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